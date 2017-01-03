В Йемене убиты два племенных вождя хуситов

ВВС Саудовской Аравии нанесли несколько ударов по позициям хуситов в районе города Хаджа. В результате этой бомбардировки погибли два наиболее влиятельных шиитских полевых командира на этом участке фронта – племенные вожди Абу Маруан и Абу Айман.

Также за последние два дня ВВС уничтожили два танка Т-72, системы залпового огня "Град", ракеты и несколько складов с боеприпасами.

Войска, верные международно признанному правительству Йемена, развивают наступление в районе города Саада. Из этого населенного пункта шиитские боевики вели ракетные обстрелы священного города Мекка.