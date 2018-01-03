Миллиарды на Сирию, "Хизбаллу", ХАМАС и хуситов: что привело к протестам в Иране

Драматические события в Иране остаются одной из главных тем, обсуждаемых западными, израильскими и арабскими СМИ. При этом оценка происходящего в Исламской республике затруднена, поскольку контролируемые режимом аятолл СМИ крайне скупо освещают протестные акции, а оппозиционные журналисты порой выдают желаемое за действительное.

- Западные СМИ: Иран в двойном тупике

По состоянию на 3 января, известно о не менее 22 погибших в результате различных инцидентов во время массовых беспорядков в иранских городах. Среди убитых трое полицейских. В числе погибших демонстрантов не менее двух детей. Сотни участников оппозиционных выступлений арестованы, только в Тегеране с 31 декабря по 2 января были задержаны более 450 человек.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал происходящее бунтом, спровоцированным врагами Исламской республики, имея в виду, прежде всего, США, Израиль и Саудовскую Аравию. Лидеры иранской оппозиции говорят о народном восстании, вызванном крайним обнищанием населения на фоне огромных затрат на усиление влияния Ирана в других странах Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере опубликовал следующее заявление по поводу происходящего в Иране: "Народ Ирана наконец-то выступил против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые Обама так безрассудно отдал им, были направлены на терроризм или попали в их "карманы". Людям не хватает еды, высокая инфляция и никаких прав человека".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что режим аятолл тратит десятки миллиардов долларов, распространяя ненависть.

На этом фоне американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на старшего научного сотрудника Атлантического института в Вашингтоне Эла Альфоне перечисляет основные статьи внешних расходов властей Ирана.

По оценке Альфоне, только в Сирии действуют около 5 тысяч иранских военных. В 2013-2017 годах Тегеран предоставил Дамаску кредиты в размере 6,6 миллиардов долларов. Кроме того, Иран в течение всего периода гражданской войны в Сирии обеспечивал режим Башара Асада нефтью.

Иранское руководство тратит также огромные средства на поддержку ливанской шиитской "Партии Аллаха" ("Хизбалла"), направившей своих боевиков в Сирию для участия в войне на стороне режима Асада.

По сведению западных и саудовской разведок, Иран финансирует боевиков-хуситов в Йемене. В Тегеране это отрицают.

Иран также оказывает помощь палестинской террористической организации ХАМАС, контролирующей сектор Газы. При этом Иран рассматривает и "Хизбаллу", и ХАМАС как своих союзников в борьбе против Израиля.

В Ираке иранцы финансируют и консультируют шиитские милиции. Хотя присутствие иранского "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) в этой стране менее значительно, чем в Сирии.

Как отмечает WSJ, истинные масштабы деятельности КСИР в странах Ближнего Востока и расходов Ирана на региональные конфликты трудно оценить, поскольку в Тегеране тщательно скрывают такую информацию.

При этом в статье назван годовой бюджет КСИР – около 8 миллиардов долларов США.

В этой связи уместно вспомнить прошлогоднюю статью в американском журнале Forbes, в которой говорилось, что администрация Хаменеи и КСИР контролируют как минимум 50% ВВП Ирана. И эти средства направляются на текущий конфликт в Сирии; терроризм, развитие экстремизма и фундаментализм в Ираке; поддержку хуситов и дальнейшее разжигание войны в Йемене; сотни миллиардов вкладываются в весьма спорную ядерную программу Ирана; широкий спектр ядерных ракет, угрожающих всему региону и интересам Запада; большой аппарат безопасности, которому было поручено жестокое преследование всех ненадежных общественных элементов внутри страны; распространение умонастроений исламского фундаментализма, поддерживаемого режимом, по всему земному шару.

В публикации Forbes говорилось, что Тегеран выделяет 15-20 миллиардов долларов на финансирование войны в Сирии, причем миллиард долларов идет только на зарплаты "суррогатных ополченцев". Начальник спецподразделения КСИР "Эль-Кудс" генерал Касем Сулеймани также отправляет миллиарды в Ирак, обеспечивая шиитских ополченцев. Еще 1 миллиард отправляется ливанской "Хизбалле" и 1,3 миллиарда долларов – палестинскому ХАМАСу.

На фоне растущих расходов на поддержку проиранских сил в региональных конфликтах власти Ирана в бюджете на 2018 год предусмотрели увеличение в три раза налога на вылет из страны (что ударит по гражданам с низким и средним доходом, которые отдыхают в Турции, Грузии и других странах), значительное повышение цен на топливо, а также сокращение пособия для бедных на 45%.





