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Ближний Восток

Командующий ВМС ЦАХАЛа: "Хизбалла" способна атаковать газовые платформы

время публикации: 08:55 | последнее обновление: 09:13 блог версия для печати фото
Командующий ВМС ЦАХАЛа: "Хизбалла" способна атаковать газовые платформы
Эли Шарвит
Командующий ВМС ЦАХАЛа: "Хизбалла" способна атаковать газовые платформы

Командующий израильскими ВМС вице-адмирал Эли Шарвит совместно с капитаном второго ранга Дуби Разом и Мейрав Цур опубликовали в армейском журнале "Бейн а-Ктавим" статью, посвященную созданию оперативного военно-морского штаба. В ней они уделяют внимание стратегическим угрозам, связанным с морем.

В публикации отмечается, что ливанская террористическая группировка "Хизбалла" располагает вооружениями, угрожающими израильским газовым платформам, расположенным в восточном Средиземноморье. ""Хизбалла" создала лучший ракетный крейсер в мире: он непотопляем и несет множество ракет", – пишут авторы, имея в виду Ливан, как "непотопляемый крейсер", напичканный десятками тысяч ракет.

Для защиты стратегических интересов Израиля на одном из ракетных корветов ЦАХАЛа, патрулирующем зону добычи газа, установлен противоракетный комплекс "Железный купол". В 2019 году на вооружение израильских ВМС начнут поступать корветы нового поколения "Саар-6", одна из главных задач которых – борьба с ракетными угрозами.

Как отмечает газета "Гаарец", в Израиле полагают, что ливанские боевики не собираются задействовать свой ракетный потенциал против газовых платформ. Руководство "Хизбаллы" осознает, что это casus belli, который неминуемо приведет к Третьей Ливанской войне.

Напомним, что в ходе Второй Ливанской, 14 июля 2006 года, "Хизбалла" выпустил противокорабельную ракету по израильскому корвету "Ханит", патрулировавшему ливанское побережье в 16 километрах от берега. Погибли четверо военнослужащих, кораблю, вернувшемуся в Ашдод своим ходом, потребовался двухмесячный ремонт.

2 января 2018 года Институт исследований в сфере национальной безопасности представил президенту Реувену Ривлину отчет об угрозах, стоящих перед еврейским государством в наступившем 2018 году.

На первом месте в списке – принципиально новая опасность, названная авторами "Первой северной войной". В случае реализации этого сценария Израилю придется одновременно противостоять Ирану, Сирии и "Хизбалле".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2018 г.
INSS назвал главной угрозой Израилю "Первую северную войну"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 сентября 2017 г.
Директор INSS Амос Ядлин: после удара по Сирии надо быть готовыми к ответу Ирана и России
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 августа 2017 г.
"Хизбалла" распространяет в социальных сетях плакаты с угрозами в адрес Израиля
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 июля 2017 г.
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