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Ближний Восток

Дональд Трамп угрожает прекратить финансовую помощь Палестинской автономии

время публикации: 02:07 | последнее обновление: 13:15 блог версия для печати фото
Дональд Трамп грозит прекратить финансовую помощь Палестинской автономии
Шхем, декабрь 2017 года
Хеврон, декабрь 2017 года

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение продолжение американской финансовой помощи Палестинской автономии.

"Мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен благодарности и уважения", – написал Трамп во вторник, 2 января, в своем блоге в социальной сети Twitter.

По словам президента США, палестинцы даже не желают вести переговоры о мирном договоре с Израилем. "Почему же мы должны платить им в будущем такие огромные суммы?" – пишет он.

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Ранее в тот же день постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Дональд Трамп не намерен переводить деньги Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) до тех пор, пока палестинские лидеры не вернутся за стол переговоров.

После того, как 6 декабря 2017 года Трамп заявил о том, что США признают Иерусалим столицей Израиля, руководство ПА многократно выступало с антиамериканскими заявлениями. В ходе массовых акций протеста, поддерживаемых палестинской администрацией, сжигают американские флаги и демонстрируют оскорбительную антиамериканскую символику. При этом ПА отказывается от диалога с Вашингтоном.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 января 2018 г.
Трамп угрожает лишить UNRWA денег, если палестинцы не вернутся к переговорам
// NEWSru.co.il // В мире // 6 декабря 2017 г.
Конгресс США принял законопроект о существенном сокращении финансовой помощи ПА







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