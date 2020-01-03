СМИ: в Багдаде при ракетном ударе убит командующий иранскими "Силами аль-Кудс" Касем Сулеймани

В ночь на пятницу, 3 января, по территории международного аэропорта Багдада были выпущены три ракеты, передает новостное агентство Reuters.

Ракеты разорвались недалеко от грузового терминала, вызвав возгорание двух автомобилей.

В результате обстрела погибли, по разным данным, от пяти до восьми человек, более десяти человек получили ранения. Аэропорт приостановил работу.

Автомобили принадлежали шиитскому ополчению "Аль-Хашд аш-Шааби". Об этом заявил официальный представитель "Аль-Хашд аш-Шааби" Ахмад аль-Асади, обвинив в нанесении ракетного удара США и Израиль. По его словам, при обстреле погибли пять членов ополчения и двое "важных гостей", которых они сопровождали.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передал, что среди погибших – Мухаммад аль-Джабири, отвечавший в "Аль-Хашд аш-Шааби" за внешние связи.

Государственное телевидение Ирака сообщило, что при обстреле багдадского аэропорта погиб генерал-майор Касем Сулеймани – командующий иранскими "Силами аль-Кудс", отвечающими за действия Корпуса стражей Исламской революции вне пределов Ирана.

Позднее аль-Асади подтвердил Reuters информацию о гибели Касема Сулеймани, отметив, что вместе с ним был убит заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муандис.

Между тем, американский источник, пожелавший остаться анонимным, подтвердил агентству факт нанесения ракетного удара по двум целям на территории международного аэропорта Багдада, имеющим отношение к Ирану.

Секретарь Совета целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи заявил, что Иран отомстит США за гибель генерала Касема Сулеймани. "Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США", – написал Резаи в Twitter.

Напомним, что 29 декабря американские ВВС в ответ на неоднократные атаки шиитской иракской группировки "Катаиб Хизбалла" ("Бригады Хизбаллы") на базы, где размещены силы западной коалиции, нанесли серию ударов по объектам этой проиранской группировки. Удары были нанесены через два дня после того, как в результате обстрела боевиками иракской военной базы был убит гражданин США, не являвшийся военнослужащим. Командование шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" (в состав которого входят "Бригады Хизбаллы") заявляло тогда, что в результате пяти ударов (трех по целям в Ираке и двух по целям в Сирии) были убиты не менее 25 боевиков "Катаиб Хизбалла" и 55 ранены. По данным иракских источников, среди убитых боевиков "Катаиб Хизбалла" было не менее четырех командиров. Один из ударов был нанесен по штаб-квартире "Катаиб Хизбалла" в районе Аль-Каим, недалеко от границы с Сирией. Кроме того, были атакованы склады оружия, командные пункты и КПП. Арабская редакция Sky News сообщала, среди погибших в результате удара, нанесенного американскими БПЛА по командному пункту 45-й бригады шиитского ополчения "Аль-Хашд аль-Шааби" в районе Аль-Каим на западе Ирака, был командир группировки "Бригады Хизбаллы" Абу Али Маданийя.

После этой атаки около посольства США в Багдаде происходили массовые беспорядки. В настоящее время дипмиссия закрыта.

Отметим, что ранее иракские и сирийские источники неоднократно сообщали об израильских ударах по объектам "Катаиб Хизбалла" и других проиранских группировок.

Удары по целям в Ираке в 2019 году, приписываемые израильской армии

22 сентября. Неопознанный самолет нанес удар по базе проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Народные мобилизационные силы") в провинции Анбар в Ираке.

9 сентября. Около города Хит (провинция Анбар) уничтожен склад оружия шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

25 августа. В результате авиаудара по цели в провинции Анбар на убит командир частей ракетного обеспечения иракской группировки "Катаиб Хизбалла" Казам Али Мухсан.

20 августа. Взрывы на ракетном складе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али"), входящей в военизированное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Склад располагался около базы иракских военно-воздушных сил "Аль-Бахр", расположенной в провинции Саладин примерно в 70 км к северу от Багдада.

12 августа. Взрыва на военной базе Сакр в южном пригороде Багдада на складе "Батальонов мучеников Саида", одного из подразделений "Аль-Хашд аш-Шааби". Причинен значительный ущерб, есть жертвы.

19 июля. На базе проиранских сил на востоке провинции Салах а-Дин в результате авиаудара уничтожены ракеты дальностью около 200 км. Есть убитые и раненые, в том числе иранцы.



