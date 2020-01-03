Руководство "Хизбаллы" опровергло слухи, что среди убитых вместе с Сулеймани были ливанцы

Руководство ливанской "Партии Аллаха" ("Хизбалла") опровергло слухи о том, что вместе с командующим иранскими "Силами аль-Кудс" генералом Касемом Сулеймани погибли ливанские граждане, передает телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле".

Конкретные имена в этом сообщении не называются. Но очевидно, заявление "Хизбаллы" связано с распространившейся в арабской блогосфере информации о гибели заместителя генерального секретаря этой организации Наима Касема.

В 16:00 ожидается выступление генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы.

Ранее специальный корреспондент BBC Arabic Ферас Килани со ссылкой на своего коллегу, работающего для телеканала Sky News Arabia, сообщил, что в результате американского ракетного удара по целям в аэропорту Багдада, помимо командующего иранскими "Силами аль-Кудс" Касема Сулеймани, был убит заместитель генерального секретаря ливанской "Хизбаллы" Наим Касем. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter Килани. Отметим, что и на сайте Sky News Arabia сведений о гибели Наима Касема нет.

66-летний шейх Наим Касем, второй по влиятельности в "Хизбалле" человек после шейха Хасана Насраллы, был одним из наставников Имада Мугнии (Мурнии) и после его гибели добился назначения на пост главы спецслужб "Хизбаллы" своего ставленника Бадр ад-Дина, погибшего в Сирии в мае 2016 года. Отметим, что шейх Касем обвинял в убийстве Имада Мугнии израильские спецслужбы. Впрочем, он возлагал ответственность на Израиль и за убийство экс-премьера Ливана Рафика Харири, взорванного в Бейруте в феврале 2005 года боевиками "Хизбаллы", что было доказано в ходе международного расследования.

В ночь на пятницу, 3 января, по территории международного аэропорта Багдада были выпущены четыре ракеты, передает новостное агентство Reuters. Ракеты разорвались недалеко от грузового терминала, вызвав возгорание двух автомобилей. В результате обстрела погибли, по разным данным, от пяти до восьми человек, более десяти человек получили ранения. Аэропорт приостановил работу.

Автомобили принадлежали шиитскому ополчению "Аль-Хашд аш-Шааби". Об этом заявил официальный представитель "Аль-Хашд аш-Шааби" Ахмад аль-Асади, обвинив в нанесении ракетного удара США и Израиль. По его словам, при обстреле погибли пять членов ополчения и двое "важных гостей", которых они сопровождали.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передал, что среди погибших – Мухаммад аль-Джабири, отвечавший в "Аль-Хашд аш-Шааби" за внешние связи.

Государственное телевидение Ирака сообщило, что при обстреле багдадского аэропорта погиб генерал-майор Касем Сулеймани – командующий иранскими "Силами аль-Кудс", отвечающими за действия Корпуса стражей Исламской революции вне пределов Ирана.

Позднее аль-Асади подтвердил Reuters информацию о гибели Касема Сулеймани, отметив, что вместе с ним был убит заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муандис.

СМИ сообщают, что Сулеймани опознали по перстню. Его останки и тела других погибших доставлены в морг, будут проведены ДНК-экспертизы.

Американский источник, пожелавший остаться анонимным, подтвердил агентству факт нанесения ракетного удара по двум целям на территории международного аэропорта Багдада, имеющим отношение к Ирану. Позже было объявлено, что Сулеймани уничтожили по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.

Министерство обороны США опубликовало заявление о том, что авиаудар по цели в международном аэропорту Багдада, в результате которого был убит командующий иранскими "Силами аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани, был осуществлен по приказу президента Дональда Трампа, передает CNN. В заявлении сказано, что эта операция была проведена в рамках "решительных оборонительных действий, направленных на защиту американского персонала за рубежом", с целью сдержать "планы будущих атак со стороны Ирана". Пентагон заявляет, что Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе". Также в заявлении минобороны США отмечено, что Сулеймани и "Силы аль-Кудса" были ответственны за гибель сотен и ранения тысяч американских военнослужащих в Ираке и других странах.





