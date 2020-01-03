Источник: в результате удара по цели в Багдаде, возможно, убит заместитель главы "Хизбаллы" Наим Касем

Специальный корреспондент BBC Arabic Ферас Килани со ссылкой на своего коллегу, работающего для телеканала Sky News Arabia, сообщил, что в результате американского ракетного удара по целям в аэропорту Багдада, помимо командующего иранскими "Силами аль-Кудс" Касема Сулеймани, был убит заместитель генерального секретаря ливанской "Хизбаллы" Наим Касем. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter Килани.

Сведения о гибели Наима Касема уже широко разошлись в арабской блогосфере. Однако информация в течение нескольких часов не комментировалась официальным Бейрутом или руководством "Хизбаллы".

Отметим, что и на сайте Sky News Arabia сведений о гибели Наима Касема нет. Никаких комментариев по этому поводу долгое время не было и на сайтах ливанских телеканалов "Аль-Манар" и "Аль-Маядин", ассоциированных с "Хизбаллой".

Только около 11 утра руководство "Хизбаллы" опровергло слухи о том, что вместе с командующим иранскими "Силами аль-Кудс" генералом Касемом Сулеймани погибли ливанские граждане. В соответствующем сообщении телеканала "Аль-Манар" никакие имена не назывались.

66-летний шейх Наим Касем, второй по влиятельности в "Хизбалле" человек после шейха Хасана Насраллы, был одним из наставников Имада Мугнии (Мурнии) и после его гибели добился назначения на пост главы спецслужб "Хизбаллы" своего ставленника Бадр ад-Дина, погибшего в Сирии в мае 2016 года. Отметим, что шейх Касем обвинял в убийстве Имада Мугнии израильские спецслужбы. Впрочем, он возлагал ответственность на Израиль и за убийство экс-премьера Ливана Рафика Харири, взорванного в Бейруте в феврале 2005 года боевиками "Хизбаллы", что было доказано в ходе международного расследования.





