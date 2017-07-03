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Ближний Восток

Аббас призвал страны Африки не торопиться устанавливать отношения с Израилем

время публикации: 17:52 | последнее обновление: 17:52 блог версия для печати

Выступая на 29-м саммите стран Африканского союза, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал присутствующих не торопиться устанавливать дружеские отношения с Израилем.

"Участие Израиля в региональном саммите со странами Африки поощряет израильскую оккупацию Палестины, и позволяет Израилю и дальше отрицать право палестинского народа на самоопределение", - заявил глава ПНА.

Махмуд Аббас отметил, что "палестинский народ" надеется получить дипломатическую поддержку от стран Африканского союза. "Если вы продолжите голосовать за международные резолюции в поддержку Палестины, вы поддержите принцип "двух государств", - заявил Аббас.

Махмуд Аббас также отметил, что его администрация ценит усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира в зоне палестино-израильского конфликта. "Теперь мы ждет ответ Израиля на наши предложения, что позволит подписать историческое мирное соглашение", - заявил он.

Обеспокоенность по поводу укреплению связей между Израилем и Африкой выражала и Лига Арабских государств. Экстренное совещание ЛАГ было созвано 12 июня по настоянию Палестинской автономии на фоне визита Биньямина Нетаниягу в Либерию, где он принял участие в работе саммита стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Визит в Либерию был вторым визитом главы израильского правительства в Африку за последние два года. В 2016 году Нетаниягу посетил страны Восточной Африки, где встретился с главами семи стран.



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