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Ближний Восток

Делегация ХАМАСа прибыла в Каир

время публикации: 14:40 | последнее обновление: 14:40 блог версия для печати фото
Делегация ХАМАСа прибыла в Каир

В Каир прибыла вторая за последние недели делегация группировки ХАМАС. В ее составе - 12 человек, которых возглавляет член политбюро Движения палестинского сопротивления Равхи Муштаха.

Высокопоставленный представитель администрации сектора Газы Осама Саад сообщил, что в Египет отправились специалисты, а на самих переговорах речь пойдет о реализации договоренностей, достигнутых в ходе поездки в Каир делегации руководства ХАМАСа.

"Отправной точкой переговоров станут уже достигнутые договоренности, главная из которых – строительство стометровой буферной зоны на границе и возведение 12-километрового шоссе вдоль нее", - заявил ранее заместитель министра внутренних дел администрации ХАМАСа Тауфик Абу Наим.

Он также рассказал, что граница будет оборудована камерами наблюдения и другими электронными средствами, а также наблюдательными вышками и прожекторами.

Отметим, что, согласно публикациям арабских СМИ, Египет пытается привлечь к управлению Газой Мухаммада Дахлана - главного противника Махмуда Аббаса в движении ФАТХ. ХАМАС также заинтересован в этом.

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Понедельник, 3 июля 2017 г.
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