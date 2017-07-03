Делегация ХАМАСа прибыла в Каир

В Каир прибыла вторая за последние недели делегация группировки ХАМАС. В ее составе - 12 человек, которых возглавляет член политбюро Движения палестинского сопротивления Равхи Муштаха.

Высокопоставленный представитель администрации сектора Газы Осама Саад сообщил, что в Египет отправились специалисты, а на самих переговорах речь пойдет о реализации договоренностей, достигнутых в ходе поездки в Каир делегации руководства ХАМАСа.

"Отправной точкой переговоров станут уже достигнутые договоренности, главная из которых – строительство стометровой буферной зоны на границе и возведение 12-километрового шоссе вдоль нее", - заявил ранее заместитель министра внутренних дел администрации ХАМАСа Тауфик Абу Наим.

Он также рассказал, что граница будет оборудована камерами наблюдения и другими электронными средствами, а также наблюдательными вышками и прожекторами.

Отметим, что, согласно публикациям арабских СМИ, Египет пытается привлечь к управлению Газой Мухаммада Дахлана - главного противника Махмуда Аббаса в движении ФАТХ. ХАМАС также заинтересован в этом.