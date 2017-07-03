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Ближний Восток

Теракт в Багдаде, смертником стал мужчина в парандже

время публикации: 14:15 | последнее обновление: 14:31 блог версия для печати фото
Теракт в Багдаде, смертником стал мужчина в парандже

По меньшей мере 14 человек погибли и около 15 получили ранения, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в лагере для перемещенных лиц, расположенном на западной окраине Багдада.

Согласно поступающей из Ирака информации, террорист был одет в женское платье и скрыл лицо под паранджой. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Лагерь, в котором был совершен теракт, известен как "Кило 16". Он предназначен для суннитов, бежавших с территорий, подконтрольных ИГ.

Тем временем в Мосуле иракские войска продолжают наступление на изолированные анклавы, остающиеся под контролем ИГ. Несколько дней назад сообщалось о полном разгроме джихадистов, но эти сообщения не подтвердились.

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