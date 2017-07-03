Иорданцы требуют от патриарха Иерусалима вернуть проданные израильтянам земли

Депутаты иорданского парламента потребовали от правительства королевства заставить греческую патриархию Иерусалима расторгнуть сделку о продаже израильским предпринимателям 50 гектаров земли в центре Иерусалима. Об этом сообщает сайт "Аруц 7".

Резко осудила сделку и Палестинская национальная администрация. Согласно опубликованному ей заявлению, долг патриархии – сохранять христианские владения, используя их для укрепления присутствия христиан на палестинских территориях.

О сделке, заключенной шесть лет назад и имеющей не только экономический, но и политический аспект, стало известно благодаря иску против столичного муниципалитета, поданный в иерусалимский окружной суд.

Выяснилось, что греческая патриархия продала группе израильских инвесторов участки общей площадью 50 гектаров, расположенные в иерусалимских районах Рехавия, Тальбия и Найот. Эти участки с 1951 года арендуются Еврейским национальным фондом.

В общей сложности речь идет примерно о 200 участках. На них расположены театр "Хан", часть Музея Израиля, Центральная синагога, Центр наследия Менахема Бегина, другие общественные здания.

Сумма сделки, заключенной в 2011 году патриархом Феофилом Третьим, не сообщается. Неизвестны и имена покупателей. Участки были приобретены компанией "Найот Комемимют Ашкаот", интересы которой представляет адвокат Ноам Бен Давид.





