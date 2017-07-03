В Ливане сгорел лагерь сирийских беженцев

По меньшей мере один человек стал жертвой пожара, вспыхнувшего в лагере сирийских беженцев в ливанской долине Бекаа. Еще шесть человек пострадали. Палаточный лагерь полностью уничтожен.

По словам представителей пожарной охраны, от палаток остался только пепел, причем огонь был такой силы, что расплавились и металлические конструкции. Сохранились только туалеты, расположенные на окраине лагеря.

Согласно предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание, вызванное высокой нагрузкой на электросеть в условиях крайне жаркой погоды. В лагере проживали 97 семей, которые остались без крова и без имущества.

По официальным данным, с начала гражданской войны в Сирии Ливан принял около миллиона сирийских беженцев. В результате население страны выросло на 20%.

Два дня назад ливанская армия провела контртеррористическую операцию в лагерях сирийских беженцев. Было арестовано около 400 человек. Представители командования утверждали, что боевики готовят теракты против сирийцев.