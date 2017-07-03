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Ближний Восток

"Аль-Джазира": четыре арабские страны на двое суток продлили срок ультиматума Катару

время публикации: 07:16 | последнее обновление: 07:16 блог версия для печати фото
"Аль-Джазира": четыре арабские страны на двое суток продлили срок ультиматума Катару

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил в ночь на 3 июля, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет согласились дать Катару дополнительные 48 часов для ответа на предъявленные ему 22 июня требования для выхода из кризиса.

Это решение стало компромиссом в ответ на просьбу главы катарского МИДа.

На 5 июля намечена встреча министров иностранных дел этих четырех арабских стран с целью формирования общей позиции в отношении Катара, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ультиматум Катару состоит из 13 пунктов. От Катара требуют, в том числе, закрыть телеканал "Аль-Джазира", разорвать отношения с Ираном, прекратить строительство турецкой военной базы, заморозить сотрудничество с Турцией и отказаться от поддержки радикальных исламистских группировок.

Вашингтон занимает неоднозначную позицию в отношении катарского кризиса. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку требований Саудовской Аравии и ее союзников. В то же время Белый дом сообщил о заключении крупной сделки на поставки Катару боевых самолетов.

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