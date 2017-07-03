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Ближний Восток

Журналист, сравнивший короля Саудовской Аравии с Аллахом, лишился работы

время публикации: 16:23 | последнее обновление: 16:25 блог версия для печати фото
Король Саудовской Аравии Салман бин Абд аль-Азиз

Король Саудовской Аравии Салман бин Абд аль-Азиз приказал уволить автора статьи, вышедшего за рамки принятых в королевстве стандартов лести в адрес монарха.

В материале, опубликованной газетой «Аль-Джазира», журналист Рамадан аль-Анзи назвал короля "непреклонным судией" и "всемилостивым". Эти титулы традиционно используются только для описания Аллаха.

В соответствии с нормами права шариата, действующими в королевстве, автор статьи совершил богохульство. Это преступление карается смертной казнью. Газете пришлось принести официальные извинения.

"Слова, которые применил автор статьи для описания Хранителя двух святынь ислама, неприемлемы, несмотря на то, что Аллах возложил на Его величество обязанности служить святыням, исламу, родине и народу", - говорится в заявлении.

Согласно сообщениям СМИ, монарх был опечален публикацией. Министр информации королевства Авад бин Салах аль-Авад сообщил, что меры будут приняты и против издания.

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