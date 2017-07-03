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Ближний Восток

Сирия ввела режим прекращения огня на границе с Израилем

время публикации: 16:54 | последнее обновление: 17:17 блог версия для печати фото
Сирия ввела режим прекращения огня на границе с Израилем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Сирия ввела режим прекращения огня на границе с Израилем

Командование вооруженными силами Сирии объявило о приостановке военных действий на юге Сирии, включая район Кунейтры, на границе с Израилем. Режим "тишины" будет действовать до четверга, 6 июля.

В сообщении, которое цитирует агентство Reuters, говорится, что режим прекращения огня вступил в силу в воскресенье, 2 июля, в 12:00 по местному времени "с целью поддержки мирного процесса и национального примирения".

При этом командование сирийской армии предупредило: в случае нарушения режима прекращения огня будут предприняты ответные меры.

В понедельник, 3 июля, министр обороны Израиля Авигдор Либерман посетил Голанские высоты и выслушал доклад военных о текущей ситуации. Ему, среди прочего, было продемонстрировано место падения сирийского артиллерийского снаряда. Говоря об обстановке на северной границе, Авигдор Либерман заявил, что Израиль не хотел бы стать одной из сторон военного противостояния в Сирии, но при этом еврейское государства не потерпит нарушения своего суверенитета и создания угрозы для своих жителей.

29 июня Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую боевые действия, ведущиеся в зоне разъединения между Сирией и Израилем, призвав правительственные войска Сирии и повстанческие группы покинуть район, патрулируемый миротворческим контингентом ООН.

Эта резолюция подтвердила опасения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что продолжающиеся военные действия в зоне разъединения могут привести к эскалации конфликта и поставить под угрозу соглашение о прекращении огня между Израилем и Сирией, а также подвергает опасности гражданское население и персонал ООН.

За последнюю неделю на израильской территории Голанских высот разорвалось около 20 снарядов, выпущенных с территории Сирии.



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