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Ближний Восток

Эрдоган непреклонен: у Турции будут авианосцы

время публикации: 17:08 | последнее обновление: 17:08 блог версия для печати фото
Эрдоган непреклонен: у Турции будут авианосцы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии спуска на воду ракетного корвета Kinaliada, состоявшейся на стамбульской судоверфи. Он заявил, что страна должна самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

"Мы будем строить собственные авианосцы. Мы гордимся тем, что строим боевые корабли по собственным проектам, в том числе – подводные лодки. Таких государств во всем мире – всего десять", - сказал глава государства.

По его словам, корабли 14 проектов находятся на стапелях, а еще 10 новых проектов ждут своей очереди. Эрдоган также напомнил о важной роли флота в обороне страны, особенно – с учетом региональной обстановки.

"К 2030 году наша оборонная промышленность должна полностью удовлетворять потребности Турции", - сказал президент, добавив, что в 2016 году оборонный экспорт составил 1,6 миллиарда долларов. По его мнению, это далеко не предел.

О планах построить авианосец Эрдоган сообщил в июне 2016 года. Турция не может позволить себе беспечности в вопросах военного строительства и национальной обороны. Стратегическое положение нашей страны этого не позволит", - заявил тогда глава государства.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 июня 2016 г.
Эрдоган дал старт программе строительства турецких авианосцев







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