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Ближний Восток

Холера в Йемене: больше четверти миллиона больных

время публикации: 12:35 | последнее обновление: 12:35 блог версия для печати фото
Йемен

Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые данные об эпидемии холеры в Йемене. По данным ВОЗ, болезнь унесла жизни 1.560 человек. 252.816 йеменцев инфицированы.

Случаи заражения зафиксированы в 21 провинции Йемена. Самая тяжелая ситуация сложилась в северной провинции Хаджа – здесь скончались от холеры 288 человек.

Несколько дней назад в пяти провинциях Йемена было введено чрезвычайное положение. Премьер-министр Ахмад Убейд бин Дагр призвал местные власти приложить все усилия для борьбы с эпидемией.

По данным ООН, 14,5 миллионов жителей Йемена лишены доступа к проточной воде, что существенно влияет на скорость распространения эпидемии. Лекарств нет, 30.000 работников системы здравоохранения не получали зарплату с осени 2016 года.

Саудовская Аравия выделила на борьбу с эпидемией холеры 67 миллионов долларов. Отметим, что королевство возглавляет коалицию суннитских стран, участвующих в гражданской войне на стороне международно признанного правительства.

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