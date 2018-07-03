Сирийская оппозиция сообщила об ударе по иранской базе в окрестностях Дараа

Согласно поступающим из Сирии сообщениям, на военной базе, расположенной в окрестностях города Дараа на юго-западе Сирии, произошел мощный взрыв. База находится под контролем Ирана и используется, в том числе, для хранения вооружений.

В твиттере бойцов сирийской оппозиции AlAmawi сказано, что удар по базе, расположенной в районе населенного пункта Тафас (примерно в 20 км от границы Израиля и в 5 км от границы Иордании), был нанесен оппозиционными силами. В сообщении отмечается, что эту базу использовали и иранцы, и вооруженные силы Асада.

В последние две недели в провинции Дараа сирийские войска ведут наступление против сил вооруженной оппозиции. Им удалось установить контроль над большей частью провинции, которая ранее считалась зоной деэскалации.

Отметим, что представители израильского руководства, в том числе – глава правительства Биньямин Нетаниягу, неоднократно заявляли, что не потерпят иранского присутствия в районе сирийско-израильской границы.

Власти России неоднократно заявляли, что иранских военных подразделений в Сирии нет, но есть иранские военные консультанты. Факт наличия иранских военных баз в Сирии отрицался Дамаском и Москвой.





