СМИ: США и Израиль создали рабочую группу для поддержки акций протеста в Иране

По информации телеканала "Десятка", впервые США и Израиль сформировали совместную рабочую группу для "увеличения внутреннего давления, оказываемого на правительство Ирана". В частности, для оказания поддержки проходящим по всей стране акциям протеста.

"Десятка" сообщила, что решение о создании рабочей группы было принято несколько недель назад во время визита глава Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен Шабата в Вашингтон, где он встречался с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Источник в правительстве Израиля, комментируя эту информацию телеканалу, отметил, что ни у кого нет иллюзий относительно возможности группы организовать переворот в Иране, однако в Вашингтоне и Иерусалиме надеются, что с помощью ряда шагов можно увеличить давление на Тегеран и таким образом повлиять на его политику.

Акции протеста возобновились в Тегеране неделю назад на фоне падения курса иранского риала. Первыми на улицы вышли торговцы мобильной техникой, которые поддержали простые иранцы. Вышедшие на улицы люди выражают недовольство "диктаторским режимом аятол", требуют от правительства прекратить поддержку Сирии и Ливана, "Хизбаллы" и ХАМАСа и заняться внутренними проблемами страны.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в социальных сетях Facebook и Twitter опубликовал на фарси пост, поддерживающий участников протеста. "Граждане Ирана, куда идут ваши деньги? До сегодняшнего дня, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию в стране, миллиарды продолжают вкладываться в Сирию, "Хизбаллу", "Исламский джихад", хуситов в Йемене и шиитские милиции в Ираке. В 2018 году Иран обязался выплатить всем этим организациям 2,5 миллиарда долларов. До настоящего дня только в Сирию Иран вложил 14 миллиардов долларов. Даже в последний месяц, пока вы боретесь за свое выживание на улицах Тегерана, Касем Сулеймани провел ряд операций, включая логистические операции для Сирии, стоимостью в 70 миллионов долларов. Просто хочу, чтобы вы это знали", - написал глава оборонного ведомства Израиля.





