UNRWA выдало снимок сирийской девочки за иллюстрацию "страданий детей в Газе"

Неправительственная организация UN Watch, целью которой является мониторинг деятельности ООН, обвинила Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) в недобросовестном использовании пропагандистских материалов, сообщает i24news.tv.

В частности, речь идет о фотографии маленькой девочки, используемой UNRWA в качестве иллюстрации "страданий гражданского населения сектора Газы от израильской оккупации".

Между тем, на снимке изображена сирийская девочка, снятая три года назад на груде щебня в Дамаске. Таким образом, фото 11-летней Аи, широко распространенное UNRWA по случаю наступления месяца Рамадан, уже использовалось в 2015 году в рамках кампании по защите гражданских лиц в Сирии.

UN Watch призвала руководство UNRWA принести официальные извинения за допущенные манипуляции с общественным мнением.





