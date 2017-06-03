3 июня 2017 г.
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Ближний Восток

UNRWA выдало снимок сирийской девочки за иллюстрацию "страданий детей в Газе"

время публикации: 18:41 | последнее обновление: 19:13 блог версия для печати фото
UNRWA выдало снимок сирийской девочки за иллюстрацию "страданий детей в Газе"
UNRWA выдало снимок сирийской девочки за иллюстрацию "страданий детей в Газе"
UNRWA выдало снимок сирийской девочки за иллюстрацию "страданий детей в Газе"

Неправительственная организация UN Watch, целью которой является мониторинг деятельности ООН, обвинила Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) в недобросовестном использовании пропагандистских материалов, сообщает i24news.tv.

В частности, речь идет о фотографии маленькой девочки, используемой UNRWA в качестве иллюстрации "страданий гражданского населения сектора Газы от израильской оккупации".

Между тем, на снимке изображена сирийская девочка, снятая три года назад на груде щебня в Дамаске. Таким образом, фото 11-летней Аи, широко распространенное UNRWA по случаю наступления месяца Рамадан, уже использовалось в 2015 году в рамках кампании по защите гражданских лиц в Сирии.

UN Watch призвала руководство UNRWA принести официальные извинения за допущенные манипуляции с общественным мнением.



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