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Ближний Восток

Катар попросил членов ХАМАС покинуть территорию эмирата

время публикации: 16:02 | последнее обновление: 17:23 блог версия для печати фото
Председатель политбюро ХАМАС Исмаил Ханийя и эмир Катара шейх Тамим аль-Тани
Эд Ройс
Катар попросил членов ХАМАС покинуть территорию эмирата

Ливанское издание "Аль-Миядин" сообщило, что Катар передал руководству ХАМАС список членов этой террористической организации, от пребывания которых на катарской территории власти этой страны хотели бы избавиться.

В частности, речь идет о представителях ХАМАС, отвечающих за связь с группировками, действующими на Западном берегу. При этом катарские власти принесли свои извинения за этот шаг, на который они решились "под давлением".

Напомним, в конце мая группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий представила в Конгресс США законопроект о наложении санкций на иностранных граждан, агентства и правительства, которые оказывают помощь палестинским террористическим организациям ХАМАС, "Исламский джихад" и другим.

Эд Ройс, один из авторов законопроекта, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, заявил тогда, что "ХАМАС – это смертоносная террористическая организация, которая использует гражданское население в качестве живого щита, и любой, кто финансирует или поддерживает ХАМАС, должен оказаться под американскими санкциями".

Таким образом, Катар, оказывающий поддержку "Братьям-мусульманам" и ХАМАС, оказался под угрозой экономических санкций со стороны США. Эд Ройс, инициировавший конференцию по вопросу о санкциях в отношении Катара и других "стран-спонсоров терроризма", подчеркнул, что только угроза санкций может вынудить Доху прекратить поддерживать террористов. Об этом сообщало издание Middle East online.

В ответ глава МИД Катара Мохаммад бин Абдурахман аль-Тани поспешно заявил, что Катар никогда не поддерживал и не будет поддерживать "Братьев-мусульман".

Отметим, что около двух недель назад президент США Дональд Трамп, выступая на саммите региональных лидеров в Эр-Рияде, упомянул ХАМАС, когда говорил о террористических организациях на Ближнем Востоке. Эти слова возмутили руководство ХАМАС.

Даже не дождавшись окончания выступления Трампа, пресс-секретарь ХАМАС Мушир аль-Масри заявил палестинским СМИ, что, причисляя ХАМАС к террористическим организациям, президент США демонстрирует свою симпатию к оккупационному режиму.



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