ЦАХАЛ опубликовал список атакованных в секторе Газы целей

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала список целей, по которым в ночь на 3 июня были нанесены удары военно-воздушными силами Армии обороны Израиля, а также видео, подтверждающее поражение целей.

Удары по 15 объектам инфраструктуры террора в приморском палестинском анклаве были нанесены в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, на севере сектора Газы и в районе Хан-Юниса были атакованы склады и фабрики по производству ракет и других видов вооружения.

В квартале Саджаийя удар был нанесен по тренировочному лагерю ХАМАСа, а также по полигону для отработки боя в условиях застроенной местности.

Еще одной целью ЦАХАЛа на севере сектора Газы стала база "морского спецназа" террористической группировки.

Ранее объекты, подвергшиеся атаке израильских ВВС, были перечислены "Палестинским информационным центром", принадлежащим ХАМАС. Согласно этому сообщению в ночь на 3 июня удары были нанесены по базе "Айн Джалут" в Хан-Юнисе, базе "Ярмук" к востоку от Аш-Шуджайии; базе "Аль-Арин" в Нусейрате, в центре сектора.

Ракетные обстрелы из Газы начались в субботу, 2 июня, в 19:48. На КПП "Кисуфим", а также в населенных пунктах Нирим и Эйн а-Шлоша, расположенных около границы с сектором Газы, сработала сирена "Цева адом". Из сектора были выпущены две ракеты: одна из них была сбита системой "Железный купол", другая упала на территории сектора.

В ночь на воскресенье сигналы "Цева Адом" в Сдероте и в районах Хоф Ашкелон, Шаар а-Негев и Сдот Негев звучали четырежды. В общей сложности террористы выпустили ночью не менее шести ракет, три из них были сбиты "Железным куполом".

В результате обстрелов никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

Напомним, 29-30 мая южные районы страны подверглись интенсивным обстрелам из сектора Газы; четверо израильтян были ранены. После этого наступили несколько дней "затишья".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Июнь. 5 обстрелов, 7 ракет, 4 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет.

Май. Десятки обстрелов, около 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





