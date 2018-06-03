Гибель "белого ангела" Газы: ЦАХАЛ проводит расследование

Армия обороны Израиля проводит расследование обстоятельств гибели 1 июня 21-летней Разан Ашраф ан-Наджар – волонтера службы "Красный полумесяц", оказывавшей помощь раненным участникам "марша возвращения".

Ее похоронили в субботу, на траурную церемонию пришли тысячи жителей Хан Юниса и других городов сектора Газы, в том числе те, кому помогала медсестра Разан, отмечает агентство Reuters.

Разан стала одной из немногих женщин, погибших во время противостояния на границе сектора Газы в ходе организованных ХАМАСом "маршей возвращения", которые проводятся с 30 марта. Почти все погибшие были молодыми мужчинами, большинство из них являлись активистами и боевиками группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Судя по сообщениям СМИ Газы и международных агентств, Разан бросилась помогать одному из раненых и получила смертельное пулевое ранение в живот, когда находилась примерно в 100 метрах от пограничного забора. При этом на девушке была белая волонтерская форма "Красного полумесяца". Свидетели утверждают, что она бежала с поднятыми руками, показывая, что не представляет опасности, когда в нее попала пуля.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что расследование обстоятельств гибели этой девушки продолжается. Военные отмечают, что 1 июня в районе, где погибла Разан, действовали вооруженные боевики. В израильской армии не исключают, что медсестра могла быть убита случайной пулей.

Министерство здравоохранения Газы заявляет, что израильские военные целенаправленно обстреляли группу из пяти парамедиков, среди которых была Разан. По сведениям этого ведомства, в общей сложности "шахидами марша" стали уже не менее 120 человек, из них двое были медиками. При этом утверждается, что среди примерно 14 тысяч пострадавших в ходе "маршей" 223 человека были медицинскими работниками, и 29 из них получили пулевые ранения.

Для Газы Разан ан-Наджар уже стала символом сопротивления. Многие местные и западные СМИ цитируют ее запись на странице в Facebook, сделанную в апреле этого года, после первых "маршей возвращения": "Стреляйте в меня своими пулями. Я не боюсь".

Хамасовский "Палестинский информационный центр" и другие СМИ, ассоциированные с этой террористической организацией, транслируют монолог сестры Разан, проклинающей израильтян. Эффект усиливается тем, что девушка, как и ее сестра, красива.

Семья ан-Наджар живет в Хузаа, пригороде Хан Юниса, на юге сектора Газы. Местные жители говорят, что Разан при жизни была очень популярна как "сестра милосердия", в социальных сетях ее изображали "белым ангелом". На похоронах девушки звучали призывы отомстить израильтянам. Вероятно, ракетные обстрелы в ночь на 3 июня были попыткой такой мести.





