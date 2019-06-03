Washington Post сообщил о сомнениях Помпео по "сделке века", Трамп назвал план перспективным

Издание The Washington Post опубликовало текст пессимистического заявления государственного секретаря США Майка Помпео по поводу "сделки века", целью которой является урегулирование арабо-израильского конфликта. Президент США Дональд Трамп отреагировал на эту публикацию.

Во время частной беседы с лидерами американской еврейской общины в Нью-Йорке Помпео признал: "можно утверждать", что данный план "неисполнимый", что он не сможет "набрать обороты". При этом он выразил надежду на то, что "сделка" не будет попросту отвергнута, что хотя бы какая-то часть плана будет принята сторонами.

Майк Помпео также признал, что не ожидал, что публикация "сделки века" будет так долго и многократно откладываться.

Предполагалось, что экономическая часть "сделки века" будет представлена 25-26 июня на саммите в Манаме (Бахрейн). Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты подтвердили свое участие в саммите. Однако палестинская администрация заявила о бойкоте саммита. Судя по публикациям СМИ, Россия и Китай также не будут участвовать в этом форуме.

Ранее сообщалось, что президент Трамп намерен обнародовать "сделку века" после формирования новой правящей коалиции в Израиле. Но после выборов в Кнессет 21-го созыва, прошедших 9 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не сумел сформировать новую коалицию, и в ночь на 30 мая было объявлено о роспуске законодательного собрания. Новые выборы в Израиле пройдут 17 сентября. Если американская администрация вновь будет ждать формирования коалиции в Израиле, то публикация "сделки века" станет несвоевременной из-за приближающихся президентских выборов в Америке.

Участники беседы с Помпео в Нью-Йорке говорят, что он не был оптимистичен, говоря о "сделке века". Впрочем, специальный посланник Государственного департамента по борьбе с антисемитизмом Элан Карр, также присутствовавший на встрече, заявил, что госсекретарь давал "обнадеживающую оценку" перспективам мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Другие участники встречи отмечали слова Помпео о том, что ему известно мнение, согласно которому "сделка" носит явный произраильский характер, а потому неприемлема для большинства арабских стран. Также приводятся его слова о том, что американское руководство никогда не считало, что продвижение такого плана будет легким.

Президент США Дональд Трамп, комментируя эту публикацию The Washington Post, заявил, что ему понятны сомнения госсекретаря Майка Помпео, но, тем не менее, сам он считает "сделку" перспективной. "Большинство людей думают, что это невозможно. Я думаю, что это возможно", – сказал Трамп журналистам.

При этом Трамп назвал "ужасной" политическую ситуацию в Израиле после апрельских выборов. Он признал, что в Белом доме разочарованы происходящим, и выразил надежду на то, что "общими усилиями" при поддержке США политический кризис в Израиле будет преодолен.





