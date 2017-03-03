"Хизбалла" опубликовала банк целей в Израиле

Недавно на сайте "Аль-Ахад", принадлежащем ливанской "Хизбалле", был опубликован видеоклип, на котором показан "банк целей" в Израиле в случае новой войны.

В общей сложности названы девять целей: ядерный реактор в Димоне, ядерный исследовательский центр "Нахаль Сорек", химические предприятия и хранилища в Хайфе, центр очистки сточных вод в районе Рамле, база ЦАХАЛа в центре страны, военный завод компании "Рафаэль" около Сахнина.

Создатели этого видеоклипа не заботились о правдоподобности: в клипе показано, как ракеты по Израилю выпускаются с помощью системы, похожей на российский зенитно-ракетный комплекс С-300, не предназначенный для поражения наземных целей. Такие комплексы есть у Ирана, ЗРК более современного класса российские военные используют в Сирии. Но нет сведений о том, что ЗРК С-300 попали в руки "Хизбаллы".

Тем не менее, многие израильские СМИ, в частности сайт Walla, обратили внимание на появление этого видеоклипа. Палестинское агентство Maan также пишет о "банке целей Хизбаллы".

Клип был опубликован на фоне заявлений лидера "Хизбаллы" шейха Хасана Насраллы и его ближайшего окружения о готовности к новой войне с Израилем. Несколько недель назад Насралла в интервью иранскому телевидению заявил, что в будущей войне с Израилем не будет никаких "красных линий". В частности, были названы два объекта, которые "Хизбалла" обязательно атакует в случае начала войны: хранилище аммиака в Хайфе и ядерный реактор в Димоне. Насралла заявил, что Израилю следует дважды подумать, прежде чем объявлять войну Ливану. Он также подчеркнул, что участие "Хизбаллы" в войне на территории Сирии не только не ослабило организацию, но, напротив, усилило ее.

Отметим, что одновременно на сайте телеканала "Аль-Манар", также принадлежащем "Хизбалле", опубликовано заявление советника командующего иранским Корпусом стражей Исламской революции бригадного генерала Ахмада Карима Пура о том, что ракетные силы КСИР готовы к незамедлительному удару по целям в Израиле и способны уничтожить еврейское государством за семь с половиной минут. В частности, было сказано, что иранские ракеты "Шихаб-3" готовы в считанные минуты сравнять с землей Тель-Авив и Хайфу. Такой удар, по словам Пура, будет нанесен в случае, если Иран подвергнется какой-либо атаке.

6 декабря 2016 года пресс-служба Армии обороны Израиля публиковала карту, на которой показаны объекты террористической организации "Хизбалла" в юго-восточном Ливане, которые входят в банк целей ЦАХАЛа. На план-схему нанесены около 10 тысяч целей, расположенных на территории, где находятся 85 деревень. Речь идет о складах вооружений и боеприпасов, ракетных пусковых установках, позициях пехотных подразделений, бункерах и других подземных укреплениях, противотанковых позициях и командных постах. Данная карта была составлена на основании разведывательных данных, полученных ЦАХАЛом после окончания Второй Ливанской войны. Этот документ не является секретным, он был передан представителю Израиля в ООН Дани Данону. По мнению командования ЦАХАЛа, тот факт, что "Хизбалла" размещает свои объекты рядом с гражданскими объектами в населенных пунктах, является свидетельством совершения военного преступления.

Руководство Израиля неоднократно указывало Организации Объединенных Наций на то, что резолюция Совета безопасности №1701, принятая в августе 2006 года, ливанской стороной не выполняется, а силы UNIFIL не в состоянии обеспечить ее реализацию. В частности, данной резолюцией было предусмотрено "принятие мер безопасности, призванных предотвратить возобновление военных действий, включая создание между "синей линией" и рекой Литани зоны, свободной от любых вооруженных формирований и оружия, кроме таковых от правительства Ливана и UNIFIL". Однако, по данным израильской разведки, в течение последних 10 лет боевики "Хизбаллы" не только открыто действуют на юге Ливана, но также готовят подземные коммуникации для совершения диверсий на израильской территории – UNIFIL и ливанская регулярная армия не препятствуют этой деятельности. UNIFIL также не сообщает о контрабанде оружия в Южном Ливане. Власти Израиля заявляют, что продолжат действия по предотвращению поставок оружия "Хизбалле".





