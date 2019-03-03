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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позиции ХАМАСа в секторе Газы

время публикации: 20:46 | последнее обновление: 21:37 блог версия для печати фото
Палестинские источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в секторе Газы

Около 20:30 палестинские источники сообщили, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на севере сектора Газы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" пишет, что для удара по одной из целей был задействован "беспилотник".

По данным PNA, целями атаки являются наблюдательные вышки и посты ХАМАСа.

ХАМАС эвакуирует своих боевиков с границы.

Об убитых и раненых в результате атаки не сообщается.

Вместе с тем, жители Сдерота, израильского города, находящегося в нескольких километрах от Газы, сообщают о сильных взрывах.

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что удар является ответом на атакую на израильских военнослужащих с помощью взрывных устройств.



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