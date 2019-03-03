ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позиции ХАМАСа в секторе Газы

Около 20:30 палестинские источники сообщили, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на севере сектора Газы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" пишет, что для удара по одной из целей был задействован "беспилотник".

По данным PNA, целями атаки являются наблюдательные вышки и посты ХАМАСа.

ХАМАС эвакуирует своих боевиков с границы.

Об убитых и раненых в результате атаки не сообщается.

Вместе с тем, жители Сдерота, израильского города, находящегося в нескольких километрах от Газы, сообщают о сильных взрывах.

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что удар является ответом на атакую на израильских военнослужащих с помощью взрывных устройств.





