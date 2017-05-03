HRW против ХАМАСа: "Удержанию гражданских лиц нет опрадания"

Правозащитная организация Human Rights Watch подвергла резкой критике контролирующую сектор Газы террористическую группировку ХАМАС – за то, что она удерживает в плену израильских граждан.

В соответствии с заявлением организации, насильственное удержание граждан, страдающих душевными расстройствами, с точки зрения международного права является неоправданной жестокостью.

Напомним: ХАМАС удерживает двух израильских граждан: Аверу (Авраама) Менгисту и Хишама ас-Сайяда, которые страдают психическими расстройствами. Они сами проникли в сектор Газы, где были задержаны боевиками.

Менгисту, 30-летний житель Ашкелона, преодолел электронное заграждение 7 сентября 2014 года. Ас-Сайяд, проживавший в бедуинской деревне Хура в восточном Негеве, оказался в Газе 20 апреля 2015 года.

"Никакие доводы и никакие цели не могут оправдать удержание людей в полной изоляции от внешнего мира, мелочной торговли вокруг их судьбы", - заявила глава ближневосточного отдела HRW Сара-Леа Уитсон.

Две недели назад глава политбюро ХАМАС Халид Машаль заявил, что Израиль не получит "даром" информацию об удерживаемых в плену израильтянах и телах погибших военнослужащих. Речь идет об останках военнослужащих Адара Голдина и Орона Шауля, погибших во время операции "Нерушимая скала".