В Сирии разбился российский истребитель Су-30, погибли двое летчиков

В четверг, 3 мая, к западу от российской авиабазы Хмеймим в Сирии в море разбился российский истребитель Су-30.

Израильский политический аналитик Майкл Хоровиц одним из первых сообщил в своем микроблоге Twiiter, что в районе Латакии на севере Сирии упал в море российский боевой самолет. Хоровиц опубликовал фотографии, сделанные в районе крушения. На них видно облако дыма над морем.

Вскоре после этой публикации министерство обороны РФ подтвердило сведения о крушении российского истребителя в Сирии.

В минобороны РФ заявили, что разбился истребитель Су-30СМ. В ведомстве заявили, что огонь по самолету не открывали – в двигатель машины могла попасть птица, передает РИА Новости.

Подтверждена гибель двух летчиков, которые "до последних минут боролись за самолет".

В российском оборонном ведомстве уточняют, что авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

Отметим, что с начала операции в Сирии осенью 2015 года российская авиация понесла существенные потери. В ноябре 2015 года ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. Погиб подполковник Олег Пешков, второй член экипажа был спасен.

Были также потеряны Су-33 и МиГ-29, входившие в авиакрыло тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Летчики спаслись. В октябре 2017 года при посадке на авиабазе Хмеймим разбился самолет Су-24, оба члена экипажа погибли.

В феврале 2018 года джихадисты сбили при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса российский штурмовик Су-24. Его пилот Роман Филиппов катапультировался, но погиб в бою с боевиками "Ансар Тахрир аш-Шам".

Последняя крупная катастрофа российского самолета в Сирии произошла в марте 2018-го. Тогда при заходе на посадку на аэродром Хмеймим разбился транспортный Ан-26. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.





