"Аль-Джарида": "Мосад" вывез иранский ядерный архив через Азербайджан

Кувейтская газета "Аль-Джарида" утверждает, что ей стали известны детали дерзкой операции израильских спецслужб, в ходе которой был похищен иранский ядерный архив. Согласно публикации, сведения получены из информированных источников.

Следом за The New York Times, "Аль-Джарида" пишет, что документы были похищены в январе 2018 года. Ящики с ними погрузили на небольшой грузовик – один из двух одинаковых, стоявших у склада, утверждает кувейтское издание, затем эти автомобили поехали в разных направлениях, чтобы запутать следы.

По версии "Аль-Джариды", участники операции покинули место ее проведения пешком. Только два агента "Мосада" сопровождали автомобиль с иранским ядерным архивом. Груз был оставлен в тайнике недалеко от границы с Азербайджаном. Там его подобрала еще одна группа агентов, не знавшая, о чем именно идет речь. Документы были доставлены в Азербайджан в обход пограничных пунктов, а оттуда на самолете доставлены в Израиль.

Как утверждается, азербайджанские власти оставались в неведении касательно операции. Иранские службы безопасности не сразу поняли, что досье похищено, поскольку израильские разведчики, взломавшие все системы защиты, не оставили никаких следов, сказано в публикации "Аль-Джариды".

Отметим, что кувейтская "Аль-Джарида" зачастую публикует информацию о действиях ЦАХАЛа или спецслужб Израиля, которая не получает официального подтверждения. Арабские и иранские СМИ неоднократно обвиняли это издание в сотрудничестве с израильскими властями.

The New York Times про январскую операцию в Тегеране

1 мая американское издание The New York Times опубликовало статью Дэвида Халбфингера, Дэвида Зангера и Ронена Бергмана (считающегося одним из ведущих экспертов по израильской разведке), в которой со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Израиле сказано, что израильские шпионы выкрали секретный архив по иранской ядерной программе в ходе ночной операции в январе 2018 года.

Высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности рассказал корреспонденту американского издания, что израильская разведка "Мосад" обнаружила место хранения секретного иранского "ядерного архива" в феврале 2016 года (вскоре после вступления в силу "ядерного договора") и с тех пор контролировала этот "склад". В январе 2018-го агенты "Мосада" проникли в это здание, похитили оригиналы документов и переправили их в Израиль.

По сведениям The New York Times, президент США Дональд Трамп был проинформирован об этой операции главой "Мосада" Йоси Коэном во время его визита в Вашингтон уже в январе этого года. Задержку с публикацией сведений о выкраденных документах собеседник издания объясняет тем, что потребовалось время на перевод и анализ архива.

В Вашингтоне считают доказанным: иранцы лгали, что не планировали создание атомного оружия, когда вели переговоры о "ядерном соглашении" в 2015 году.

В то же время в публикации отмечается, что, выступая вечером 30 апреля с докладом по поводу секретного досье иранской ядерной и ракетной программы, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу не представил никаких доказательств того, что Тегеран нарушил "ядерное соглашение" с момента его вступления в силу в начале 2016 года.

По всей видимости, пишет NY Times, целью выступления Нетаниягу была поддержка решения президента США Дональда Трампа отменить участие Соединенных Штатов в соглашении с Ираном. Крайний срок принятия решения, установленный Белым домом: 12 мая 2018 года.

Авторы публикации обращают внимание на то, что Трамп неточно излагает условия "ядерного договора", утверждая, что срок его действия истекает через семь лет. На самом деле, в 2025 году снимаются некоторые ограничения, но, по договору, Иран не имеет права производить ядерное топливо до 2030 года. Кроме того, соглашение предусматривает постоянный запрет для Ирана на создание атомного оружия.

В Израиле полагают, что "ядерный договор" с Ираном не позволил в реальности остановить иранские разработки в области оружия массового поражения. Нынешняя американская администрация разделяет обеспокоенность Израиля и считает соглашение с Ираном ошибкой администрации Барака Обамы. Но лидеры других стран, участвовавших в подготовке и подписании соглашения – Великобритании, Германии, Франции, России и Китая – считают необходимым продолжать реализовывать договор с Ираном в рамках, согласованных в 2016 году.

В статье NY Times приводится реакция иранского руководства на выступление Нетаниягу, которое пытается высмеять "шоу", устроенное израильским премьером.

Выступление Нетаниягу по поводу секретного ядерного досье Ирана

Вечером 30 апреля премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве. Он представил документы, свидетельствующие, по его словам, о том, что Иран лгал, ведя переговоры по венскому соглашению, подписанное ведущими державами с Тегераном. "Речь идет о документах, которые ранее не были представлены мировому сообществу. Речь идет об одном из крупнейших достижений в истории израильской разведки", – сказал израильский премьер.

Нетаниягу сообщил, что у Израиля имеются убедительные доказательства того, что Иран обманывает весь мир по поводу своей ядерной программы, и эти документы были переданы США и другим странам Запада. "После подписания ядерного соглашения, Иран прикладывал большие усилия для того, чтобы скрыть свою ядерную программу. Тегеран перевез в секретное место свой архив. Лишь несколько человек знали о том, где он находится. Несколько недель назад Израилю удалось получить полтонны документов из этого архива – 55 тысяч документов и фотографий и еще 55 тысяч файлов на 183 дисках... Эти документы свидетельствуют, что Иран лгал, чтобы добиться от мирового сообщества соглашения и снятия санкций", – заявил Нетаниягу.

По словам Нетаниягу, Иран предпринял значительные усилия, чтобы скрыть доказательства наличия в Исламской республике секретной военной программы после подписания "ядерной сделки", и в 2017 году спрятал архив в тайном месте в Тегеране, которое выглядело "как ветхий склад". "Немногие иранцы знали о том, где это место, очень немногие. И еще несколько израильтян", – сказал израильский премьер.

Глава правительства сказал также: "Публикуя эти документы, Израиль делает большую услугу не только себе, но и всему региону. Через несколько дней президент США Дональд Трамп должен принять решение по поводу соглашения с Ираном. Я надеюсь, что он примет решение, правильное для Израиля, для США и для безопасности всего мира". "Не мне напоминать вам, что Иран постоянно увеличивает радиус действия своих баллистических ракет, которые могут достичь не только Тель-Авива, но и Эр-Риада и Москвы", – подчеркнул израильский премьер.

Перед пресс-конференцией Биньямин Нетаниягу обсудил предстоящее выступление с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Позже он беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, согласована внеочередная встреча лидеров Израиля и РФ.

Вскоре после окончания пресс-конференции в Тель-Авиве, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, назвав неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Он сказал, что данные, представленные Израилем, доказывают, что его беспокойство по поводу соглашения с Ираном не было безосновательными. Как сообщает CNN, это заявление было сделано во время совместной пресс-конференции Дональда Трампа с нигерийским лидером Мухаммаду Бухари в Белом доме. "Через семь лет срок соглашения истечет, и Иран сможет двигаться дальше и заполучить ядерное оружие. Это неприемлемо. Семь лет – это уже завтра. Мы не можем этого допустить. В любом случае, то, что сделал Израиль сегодня на пресс-конференции, это было правильным шагом", – сказал Трамп. Глава Белого дома также добавил, что выход США из ядерного соглашения может послужить хорошим уроком для Северной Кореи. Трамп заявил, что США примут решение о своих дальнейших шагах не позднее 12 мая.

Позднее заявление Нетаниягу прокомментировала пресс-служба Белого дома, согласно заявлению которой США тщательно проверяют предоставленную Израилем информацию. Речь идет об убедительных новых данных, касающихся усилий Тегерана по созданию ядерного оружия, которые подтверждают то, что было известно США в течение длительного времени, отмечает пресс-служба.





