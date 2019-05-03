"Исламский джихад" объявил о готовности к войне с Израилем

Накануне очередного этапа "марша возвращения" руководство палестинской террористической организации "Исламский джихад" объявило, что не примет перемирие с Израилем, если блокада сектора Газы продолжится, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр".

"Бригады Эль-Кудса" (боевое крыло "Исламского джихада") опубликовали очередной видеоклип, в котором угрожают атаковать все населенные пункты, расположенные неподалеку от сектора Газы, "чтобы нанести урон Израилю, считающему себя сверхдержавой".

Несколько недель назад в арабском сегменте социальной сети Facebook появилось видео, содержащее угрозы в адрес Израиля и гостей "Евровидения". В полутораминутном ролике после фотографий мэрии Тель-Авива, павильонов "Ганей Тааруха", в которых вскоре пройдет международный песенный конкурс "Евровидение-2019", появлялась надпись: "Не радуются и не танцуют, когда страдают два миллиона жителей Газы. Если хочешь праздновать, сними блокаду и не нарушай договоренностей".

В новом клипе "Исламского джихада" звучит ответ на угрозу израильских лидеров возобновить практику точечных ликвидаций лидеров террористов. Группировка патетически заявляет, что ее лидеры готовы "стать шахидами", но не готовы и дальше терпеть "гибель детей от голода" и "гибель мирных граждан во время маршей протеста". Фактически, "Исламский джихад", финансируемый Ираном, объявляет о готовности войны с Израилем, несмотря на попытки руководства Египта остановить эскалацию напряженности в Газе.

По всей видимости, активисты "Исламского джихада" активизируют провокации на границе сектора, в том числе участвуя в действиях групп поджигателей, запускающих в сторону израильской территории воздушные шары с контейнерами со взрывчатыми и легковоспламеняющимися веществами.

При этом активность боевиков может возрасти во время Дня памяти и Дня Независимости (8-9 мая), во время "маршей возвращения" (3 и 10 мая), в День Накбы (15 мая), во время проведения "Евровидения" (14-18 мая). В целом, высока вероятность терактов и массовых провокаций на границе Газы в течение всего месяца Рамадан (с 5 мая по 4 июня).

30 апреля командование ЦАХАЛа приняло решение развернуть несколько дополнительных батарей системы ПРО "Железный купол" на юге и в центре страны. Решение было принято в связи с риском обострения ситуации вокруг сектора Газы.

1 мая запуски "огненных шаров" из сектора Газы привели к пожарам в округе Эшколь и в парке А-Бсор. В ночь на 2 мая на территории местного совета Эшколь были потушены еще два полевых пожара, вызванные приземлением "огненных шаров", выпущенных из сектора. В течение 2 мая фиксировались новые запуски "огненных шаров".

Около 4 утра 2 мая военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в северной части сектора Газы. В пресс-службе ЦАХАЛа сообщали, что в ответ на запуски "огненных шаров" и поджоги на израильской территории были атакованы объекты боевиков ХАМАСа. ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за действия боевиков любых группировок в Газе. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что рано утром в четверг израильские ВВС выпустили не менее пяти ракет по объектам "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) в северной части сектора Газы. В сообщении не говорится о причиненном ущербе или потерях, но сообщается, что атака "вызвала панику среди местного населения".

После 5:30 утра 2 мая на территории региональных советов Сдот Негев и Шаар а-Негев около границы с сектором Газы сработала сирена "Цева адом", предупреждающая о возможных ракетных обстрелах. ЦАХАЛ подтвердил запуск двух ракет из сектора Газы, о причиненном ущербе не сообщалось. Около полудня одна из ракет была найдена на незастроенной местности в Шаар а-Негев. Было подтверждено падение и второй ракеты на израильской территории.

1 мая ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщала, что власти Израиля пытаются не допустить эскалации в секторе Газы накануне проведения в Тель-Авиве международного музыкального конкурса "Евровидение". Но "фракции" в Газе через египетских посредников предупреждают Израиль о высокой вероятности эскалации на фоне затягивания реализации договоренностей об ослаблении блокады сектора. Один из организаторов "маршей возвращения" на границе Газы заявил редакции "Аль-Ахбар", что демонстранты на фоне жары и понижения влажности активизируют действия по запуску "огненных шаров", если условия соглашения о прекращении огня не будут соблюдаться. В публикации отмечается, что поджигатели действуют более активно в течение последних дней. "Источник в сопротивлении" заявил редакции "Аль-Ахбар", что в ближайшее время велика вероятность новых "ошибочных" запусков ракет, "как это дважды было в марте".

Напомним, что 14 марта ракеты, выпущенные из Газы, разорвались в окрестностях Тель-Авива, не причинив ущерба, а 25 марта ракета попала в жилой дом в поселке Мишмерет (округ А-Шарон). В результате второго обстрела были ранены шестеро израильтян. В ответ на эти обстрелы ЦАХАЛ наносил массированные удары по объектам боевиков в Газе, был причинен значительный ущерб, но серьезных потерь среди боевиков не было. В конечном итоге, ЦАХАЛ признал версию ХАМАСа, согласно которой обстрелы центральных районов Израиля были "ошибочными" или "случайными".

В ночь на 30 апреля из сектора Газы в сторону израильских территориальных вод было запущено несколько ракет. Одна из ракет упала недалеко от побережья Ашдода. Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ЦАХАЛ возлагает ответственность за ракетный обстрел израильской территории террористическую группировку "Исламский джихад". С соответствующим заявлением выступил глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис. По сведениям ЦАХАЛа, речь идет о преднамеренной атаке боевиков "Бригад Эль-Кудса", боевого крыла "Исламского джихада", а не о случайном падении ракеты при проведении учений.

Член политбюро "Исламского джихада" Уалид Катати обвинил командование ЦАХАЛа во лжи с целью нанесения ущерба этой организации и всем жителям сектора Газы. Он также сказал, что Израиль стремится дискредитировать нового главу политического руководства "Исламского джихада", генерального секретаря Зияда ан-Нахлу. Однако позже "Исламский джихад" заявил, что ракеты были выпущены в сторону израильских территориальных вод "в рамках плановых учений".

2 мая Зияд ан-Нахла предостерег Израиль от попыток точечных ликвидаций лидеров боевиков его группировки. После того, как ЦАХАЛ возложил ответственность за недавние обстрелы израильской территории на командира северного округа "Бригад Эль-Кудса" Баху аль-Иту, лидер "Исламского джихада" заявил, что на попытку ликвидации этого командира или других лидеров боевиков последуют "удары всех сил" его организации.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Май. 1 обстрел. 2 ракеты. Пострадавших нет (по состоянию на 2 мая).

Апрель. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 72 обстрела. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





