"Аль-Ахбар": опубликован черновик соглашения между Израилем и ХАМАС

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ссылаясь на собственные источники в ХАМАСе, опубликовала черновик договоренностей, достигнутых Израилем и ХАМАС при посредничестве египетской делегации.

Издание отмечает, что речь идет о последнем из проектов соглашения, однако его нельзя считать окончательным, поскольку переговоры еще не завершены.

Проект включает в себя 10 шагов, каждый из которых зависит от осуществления предыдущего этапа.

Израиль требует, чтобы ХАМАС сдерживал участников "марша возвращения" на границе сектора Газы, наказывая "активистов" за любые провокации. Кроме того, Израиль настаивает на прекращении беспорядков в северной части сектора Газы, напротив кибуца Зиким. "Марши возвращения" должны проходить в новом, "тихом", формате до конца года.

В свою очередь, Израиль должен увеличить зону рыболовства для жителей сектора Газы до 14 морских миль; открыть КПП "Рафах" и другие КПП на границе сектора; выдать разрешение на работу 5000 жителям Газы в возрасте до 40 лет; создать, как минимум, 30 тысяч рабочих мест для выпускников университетов.

Египет будет работать над тем, чтобы снять 70% осады в секторе Газы в обмен на то, что "марши возвращения" будут полностью прекращены, а также над возобновлением переговоров по обмену заключенными.

Стороны должны соблюдать перемирие в течение трех лет под контролем ООН и России.

Отметим, что 23 октября власти Израиля распорядились увеличить зону рыболовства для жителей сектора Газы до 6 морских миль, таким образом, отменив недавнее распоряжение сократить рыболовную зону до трех морских миль в связи с ракетными обстрелами из Газы.

Несколькими днями ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился возобновить работу контрольно-пропускных пунктов "Эрез" и "Керем Шалом" на границе сектора Газы.

Эти решения были приняты в связи с сокращением числа инцидентов на границе Газы и усилиями египетских спецслужб по урегулированию ситуации.

В пятницу, 2 ноября, в очередном "марше" на границе сектора Газы в качестве наблюдателей приняли участие представители делегации руководства египетской разведки, выступающих посредниками на переговорах об условиях перемирия с Израилем. Накануне эта делегация прибыла в Газу, где встретилась с лидерами ХАМАСа и "Исламского джихада".

ХАМАС гарантировал египетским посредникам, что "марш", в котором они примут участие, будет исключительно мирной акцией, во время проведения которой будет сделано все возможное, чтобы не допустить провокаций на границе с Израилем и кровопролития.

В ходе "марша" было зафиксировано пять основных очагов беспорядков. По "традиции", участники акции швыряли камни в направлении израильских военнослужащих, однако большинство камнеметателей держались на расстоянии нескольких сотен метров от забора безопасности. Попыток преодолеть разделительные сооружения не было.





