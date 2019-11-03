"Исраэль а-Йом": в Израиле опасаются, что "Хизбалла" впервые задействовала SA-8

Попытка перехвата ливанской группировкой "Хизбалла" разведывательного БПЛА ЦАХАЛа заставляет Израиль пересмотреть свои действия в ливанском воздушном пространстве. Об этом пишет военный комментатор газеты "Исраэль а-Йом" Йоав Лимор.

По мнению эксперта, израильское командование опасается, что ливанские боевики задействовали зенитно-ракетный комплекс "Оса" советского производства, известный на западе как SA-8 Gecko. Ранее сообщалось, что группировке удалось контрабандным путем получить этот ЗРК, а также установки "Бук-М2" – SA-17 Grizzly по номенклатуре NATO.

Лимор утверждает, что речь идет о пересмотре политики "Хизбаллы", ставшей ответом на инцидент в Бейруте в конце августа 2019 года, когда БПЛА нанесли удар по предприятию, изготовлявшему системы наведения повышенной точности для арсенала группировки, насчитывающего 130.000 ракет.

Об изменении вскоре после приписываемого Израилю удара объявил главарь "Хизбаллы" Хасан Насралла, обещав атаковать находящиеся воздушном пространстве Ливана цели. Несмотря на то, что он не впервые выступал с подобными заявлениями, в Израиле пришли к выводу, что на этот раз группировка действительно намерена пересмотреть правила игры, сохранявшиеся со Второй Ливанской войны и обеспечивавшие свободу действий Израиля (в том числе при осуществлении воздушных операций в Сирии через воздушное пространство Ливана).

Угроза была реализована 31 октября, когда зенитная ракета была выпущена по БПЛА, совершавшему разведывательный полет в районе Набатии на юге Ливана. Ракете не удалось перехватить цель, несмотря на то, что ливанские СМИ поспешили сообщить об уничтожении беспилотника. Тогда же было высказана версия о применении переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела".

Однако, отмечает "Исраэль а-Йом", ливанские террористы могли применить и более мощные вооружения, такие как SA-8. На это намекал и сам Хасан Насралла, заявив, что "сопротивление" продемонстрировало готовность задействовать некоторое оружие, которое застало бы противника врасплох. Тем самым "Хизбалла" показала, что не боится конфронтации с Израилем.

К похожим выводам пришли и арабские СМИ. Так, йеменский сайт 7 Adramout отмечает: неважно, был ли сбит израильский БПЛА или нет. Принципиальное значение имеет готовность его атаковать. Тем самым "Хизбалла" в значительной степени восстановила свой сдерживающий потенциал. Сайт отмечает, что группировка демонстрирует отсутствие страха перед конфронтацией, несмотря на политический кризис в Ливане. "Хизбалла" дала понять Израилю и США: нестабильность в Ливане не сдерживает ее, а наоборот – развязывает руки.

Решимость Насраллы может быть связана и с приближающимся окончанием гражданской войны в Сирии. В последние годы тысячи боевиков "Хизбаллы" принимали участие в сирийском конфликте. Победа режима Башара Асада позволяет группировке сосредоточиться на главном направлении своей деятельности – израильском.

Добавим, что ЗРК "Оса" нельзя отнести к современным вооружениям. Он поступил на вооружение советской армии еще в 1971 году и поставлялся десяткам государств, в том числе многим арабским странам: Сирии, Ираку, Ливии, Кувейту, Алжиру.





