Израильская компания: за хакерской атакой на оппозицию в Египте стоит правительство

Расследование, проведенное израильской компанией Check Point Software Technologies, указывает на то, что за хакерской атакой на оппозиционных политиков, журналистов и правозащитников, скорее всего, стоят власти этой страны.

Хакеры, работающие на правительство, устанавливали на телефоны своих жертв программное обеспечение, позволяющее читать переписку, отслеживать перемещения и контакты. Об этом говорится в отчете специалистов Check Point, который 3 октября цитирует американское издание New York Times.

Вывод о том, что хакерская атака совершалась по заказу правительства Египта, был сделан на основании того, что главный сервер хакеров находился в министерстве связи и информации Египта. А координаты GPS в одном из зараженных приложений указывают на офис Главной разведслужбы Египта.

По данным Check Point, слежка за 33 представителями оппозиции была начата в 2016 году. Для получения доступа к их телефонам использовались несколько приложений: аппликация Secure Mail обманным способом помогала получить пароль к аккаунту на Gmail, приложение iLoud200%, обещающее увеличить громкость телефона, на самом деле посылала координаты пользователя злоумышленникам даже при отключенной службе геолокации, IndexY - приложение для идентификации звонящих, на самом деле сохраняла информацию о всех совершенных разговорах.

Приложение IndexY до 15 июля можно было скачать из магазина приложений Google Play Store. Оно было удалено из магазина после обращения компании Check Point.

Израильские специалисты отмечают, что несмотря на сложность приложений, их создатели допустили несколько ошибок. В том числе, в одной из программ был оставлен IP-адрес сервера и координаты геолокации, по которым, прослеживается связь хакеров с правительственными учреждениями Египта.

В Check Point не исключают, что "ошибки" были допущены создателями с тем, чтобы сбить со следа тех, кто будет расследовать эту хакерскую атаку. Вместе с тем, израильтяне склоняются к тому, что все же, речь идет о банальной недоработке.

New York Times пишет, что после антиправительственных акций протеста в прошлом месяце были арестованы как минимум два человека, за которыми велось наблюдение.

Компания Check Point провела расследование после т ого, как Amnesty International заявила, что египетские правозащитники стали жертвами фишинговой атаки. Из 33 человек, за которыми велось наблюдение, было несколько египтян, проживающих в настоящее время в США, Канаде и Великобритании.





