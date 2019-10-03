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NEWSru.co.il :: Ближний Восток3 октября 2019 г., 17:16

Палестинские СМИ: спецназ ЦАХАЛа арестовал трех братьев Баргути

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Палестинские СМИ: спецназ ЦАХАЛа арестовал трех братьев Баргути
 
   
 
 
Палестинские СМИ: спецназ ЦАХАЛа арестовал трех братьев Баргути

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передал, что некоторое время назад в ходе операции спецназа ЦАХАЛа в деревне Кубар были арестованы братья Баргути.

В сообщении говорится, что Уаад, Касам и Асиль Баргути были задержаны без предъявления им обвинений.

Пресс-служба Армии обороны ЦАХАЛа не комментирует сообщения, поступающие из Палестинской автономии.

Отметим, что в деревне Кубар проживал 25-летний Касам Шабали из деревни Кубар, задержанный ранее по подозрению в том, что именно он собрал бомбу, в результате взрыва которой 23 августа погибла 17-летняя Рина Шнерб, а ее отец и брат были ранены. По подозрению в совершении этого теракта, в общей сложности, задержаны не менее пяти человек, по меньшей мере четверо из них являются активистами террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины".

В той же деревне проживали братья-террористы Салах Умар Баргути и Асам Умар Баргути, сыновья одного из лидеров боевиков ХАМАСа, совершившие в декабре 2018 года серию терактов около Рамаллы, в результате которых погибли новорожденный Амиад Исраэль Иш-Ран, а также военнослужащие Йосеф Коэн и Йовель Мор-Йосеф. Салах Баргути был уничтожен, Асам Баргути арестован.

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