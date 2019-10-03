Глава разведки Корпуса стражей Исламской революции генерал Хосейн Таиб заявил, что его подчиненным удалось предотвратить покушение на командующего подразделением "Аль-Кудс" КСИР генерал-майора Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Fars.

Выступая на совещании командования Корпуса стражей, он рассказал, что убийство совместно планировали спецслужбы Израиля и некоторых арабских государств. Однако благодаря бдительности контрразведки трое участников несостоявшегося покушения были арестованы.

По словам Таиба, покушение было запланировано на священный для шиитов месяц Мухаррам, начавшийся 30 августа. Убийцы намеревались использовать 350-500 килограммов взрывчатки. Местом преступления должен был стать город Керман. Организаторы хотели представить убийство результатом внутреннего конфликта, спровоцировав тем самым войну шиитов и суннитов в Иране.

"Арабо-израильские заговорщики долгое время пытались проникнуть на базы Корпуса стражей Исламской революции, в том числе – в штаб-квартиру. Поняв, что потерпели поражение, они решили убить генерала Сулеймани", - рассказал глава разведки.

Напомним: два дня назад ливанский телеканал "Аль-Майядин" передал в эфир интервью Сулеймани. В нем военачальник, отвечающий за действия КСИР за пределами Ирана, рассказал, что во время Второй ливанской войны Израиль упустил возможность одновременно ликвидировать его, генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллу и главу спецслужб "Хизбаллы" Имада Мугнию (Мурнию).

Командующий подразделением "Аль-Кудс" рассказал, что был ночью вместе с Насраллой и Мугнией в одном из зданий в цитадели "Хизбаллы" в районе Дахия, на юге Бейрута. В эту ночь ЦАХАЛ нанес серию ударов по нескольким соседним зданиям в Дахии, но лидеры "Хизбаллы" не пострадали.

Причем, как утверждает Сулеймани, израильские военные располагали разведданными по поводу их местонахождения, но он успел вместе с Насраллой и Мугнией перебраться в другое укрытие. В этом интервью Сулеймани отмечает, что тогда ЦАХАЛ атаковал автомобиль, в котором ранее он вместе с Насраллой прибыл в Дахию.