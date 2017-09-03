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Ближний Восток

Американо-израильский бизнесмен открыл школу в сирийском Идлибе

время публикации: 15:32 | последнее обновление: 15:32 блог версия для печати фото
Американо-израильский бизнесмен открыл школу в сирийском Идлибе

На северо-западе Сирии, в районе Идлиба, открылась новая начальная школа. По информации сайта NRG, в открытии школы принимал участие американо-израильский фонд, основанный бизнесменом Моти Каханой, а также одна из антиправительственных сирийских организаций.

Благодаря помощи фонда Моти Каханы, в этом учебном году смогли вернуться к занятиям 90 сирийских детей. В школе работают 15 учителей.

В планах фонда, пишет NRG, в течение ближайшего учебного года открыть еще две школы в безопасных районах Сирии, недалеко от границы с Израилем.

Один из учителей школы в интервью израильскому сайту рассказал, что дети чувствуют себя счастливым, потому что они вновь сели за парты, они могут играть с другими детьми, они сыты и чувствуют себя в безопасности почти так, так как это было до войны.

Бизнесмен Моти Кахана в интервью NRG выразил надежду, учащиеся "израильской школы" смогут лучше узнать Израиль, и возможно когда-нибудь смогут продолжить учебу в израильских вузах.

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