Иран выступил посредником между Багдадом и курдами

Бывший посол Исламской республики Иран в Ираке Хасан Данайи провел в Эрбиле переговоры с главой Курдского автономного района Масудом Барзани. Как пишет газета "Аль-Хайят", он предложил план урегулирования финансовых разногласий с центральным правительством Ирака.

Цель этой инициативы – убедить курдское руководство отказаться от проведения референдума о независимости Курдистана. В голосовании, намеченном на 25 сентября, примут участие три провинции, входящие в Курдский автономный район, а также Киркук, где, кроме курдов, проживают арабы и туркмены.

Присоединение провинции Киркук к референдуму вызвало возмущение центральных властей. Депутаты иракского парламента требуют отправить в отставку губернатора Киркука Наджмуддина Карима. Добавим, что арабы и туркмены бойкотировали заседание ассамблеи провинции, где было принято решение об участии в референдуме.

Решение, которое примут курды, не является обязательным для исполнения. Тем не менее, власти автономии воспользуются им для продвижения идеи суверенного государства. Правительство Ирака выступает категорически против референдума. Еще более непримиримую позицию занимает Турция, ведущая военные действия против курдских сепаратистов.

Курды – один из наиболее многочисленных народов, лишенных собственной государственности. Их численность составляет, по разным оценкам, 30-45 миллионов человек. Территория Курдистана разделена между Турцией, Сирией, Ираном и Ираком.