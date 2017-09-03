Правоверные бросили в Шайтана десятки миллионов камней

Около двух миллионов участников Хаджа собрались 2 сентября в расположенной недалеко от Мекки долине Мина, чтобы принять участие в церемониальном побитии камнями Шайтана.

Согласно традиции, каждый правоверный должен бросить 21 камень в три 25-метровых столба, изображающих дьявола. Еще одна традиция Хаджа – праздник Ид аль-Адха, забой жертвенных животных, мясо которых раздается неимущим.

Обе эти традиции установлены в память о жертвоприношении Ибрагима. Согласно мусульманской традиции, праотец Авраам должен был принести в жертву Аллаху не Ицхака, а своего первенца Ибрагима. Он трижды бросил камень в Шайтана, искушавшего его отказаться от выполнения воли Всевышнего.

Побитие камнями Шайтана – самая опасная часть Хаджа. Каждый правоверный хочет, чтобы его камни попали в столбы. Поэтому на месте нередко возникает давка. Два года назад в ней погибли более 2.000 паломников, большинство из которых прибыли из Ирана.