Арабы возмущены: американский посол назвал израильскую оккупацию "мнимой"

Катарский телеканал "Аль-Джазира" обращает внимание на интервью американского посла в Израиле Дэвида Фридмана газете Jerusalem Post. В нем посол, входящий в ближайшее окружение президента США Дональда Трампа, выступил с несколькими возмутительными с точки зрения арабов заявлениями.

По словам посла, перенос американского посольства в Иерусалим – вопрос времени. "Мы постоянно об этом думаем, но нужно выбрать подходящий момент", - сказал он. Напомним, что арабский мир выступает категорически против переноса миссии.

Еще большее внимание привлек ответ Фридмана на вопрос, что удивило его больше всего, когда он узнал о назначении послом в Израиль.

"Отношение американского еврейства к Израилю очень недальновидно. Правых изображают как людей, не верящих в возможность мира. Левых – как тех, кто уверен: чтобы Израиль стал лучше, нужно покончить с мнимой оккупацией", - сказал посол.

Отметим, что в соответствии с официальной позицией США, территории, перешедшие под контроль Израиля в 1967 году, являются оккупированными. Их окончательный статус должен быть установлен в ходе прямых палестино-израильских переговоров.

Официальный представитель американской администрации был вынужден выступить с разъяснением. Как пишет британская The Guardian, он подчеркнул, что позиция США не изменилась. "Г-н Фридман должен понять, что отрицание фактов не заставит их исчезнуть", - добавили в Вашингтоне.





