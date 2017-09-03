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Ближний Восток

Исторический центр Ракки освобожден от "Исламского государства"

время публикации: 09:44 | последнее обновление: 09:44 блог версия для печати фото
Исторический центр Ракки освобожден от "Исламского государства"

Альянс курдских и арабских ополчений, при поддержке ВВС западной коалиции, выбил боевиков террористической группировки "Исламское государство" из Старого города Ракки, которую ИГ объявило своей столицей.

"После боев с ИГ мы установили контроль над Старым городом. Сейчас наши войска подошли к укрепленной базе, созданной джихадистами в центре Ракки", - сообщил пресс-секретарь Сирийских демократических сил Талаль Селло.

По его словам, последние военные успехи коалиции подорвали боевой дух "Исламского государства". Также сообщается, что войти в Старый город удалось после того, как западные ВВС проделали бреши в окружающих его стенах.

Правозащитная организация The Syrian Observatory for Human Rights утверждает, что сообщение Селло слишком оптимистично. По ее сведениям, на территории Старого города остается несколько очагов сопротивления.

ООН подвергла резкой критике действия ополченцев и их союзников в ходе штурма Ракки. По мнению международной организации, противники "Исламского государства" не заботятся о спасении жизней гражданского населения, что приводит к массовой гибели мирных жителей.

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