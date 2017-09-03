Основатель йеменского Красного полумесяца умер из-за отсутствия лекарств

76-летний Абдалла аль-Хамиси, основавший йеменское общество Красного полумесяца, скончался после сделанной ему операции на сердце. В больницы Саны не нашлось необходимых коронарных стентов.

"Они долго не могли найти ничего, но потом купили у медсестры, уроженки Индии. Один стент стоил тысячу долларов. Для Йемена это огромная сумма денег. Тем не менее, больница купила все, что были у медсестры. Но их все равно не хватило", - рассказал сын покойного.

Сана, столица Йемена, контролируется хуситами. Саудовская Аравия ввела жесткую блокаду их территории, препятствуя, в том числе, и доставке медикаментов.

Несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные об эпидемии холеры в Йемене. Они свидетельствуют, что положение на севере, контролируемом хуситами, значительно тяжелее, чем в районах, находящихся под контролем международно признанного правительства.

На северные провинции приходится около 90% из 2.000 зарегистрированных случаев смерти от холеры. Здесь сосредоточены 84% из 542.000 больных. Смертность в районах, контролируемых законными властями, в пять ниже, чем на территории, подконтрольной хуситам.

Директор организации "Врачи за права человека" доктор Хомер Вентерс обвинил Саудовскую Аравию и ее союзников в использовании холеры как инструмента войны. По его словам, суннитская коалиция ввела блокаду территории хуситов, лишив их не только лекарств, но и необходимого для работы медучреждений электричества.