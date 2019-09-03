Fox News: Иран строит в Сирии новую военную базу и склады для ракет

Во вторник, 3 сентября, американский телеканал Fox News сообщил о строящейся на территории Сирии новой иранской военной базы, на которой могут быть размещены тысячи военнослужащих.

Новый иранский объект расположен недалеко от города Абу-Кемаль, в нескольких километрах от границы с Ираком, приблизительно в 300 километрах от военной базы США.

По информации телеканала, секретный проект был одобрен правительством Ирана и осуществляется силами "Кудс".

В эфире Fox News были показаны спутниковые фотографии, полученные от гражданской спутниковой компании, подтверждающие информацию о строительстве нового военного объекта.

Аналитики компании ImageSat International (ISI), ознакомившись с фотографиями, предположили, что высокоточные ракеты могут храниться в пяти недавно построенных зданиях, окруженных земляными валами. На снимках также можно увидеть на северо-западе объекта 10 дополнительных складов, обладающих меньшей внешней защитой.

По прогнозам специалистов ISI, строительство базы может быть завершено в ближайшие месяцы.

Fox News также цитирует военных экспертов, которые говорят, что это первый случай, когда Иран строит "с нуля" подобную базу в Сирии.





