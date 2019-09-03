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3 сентября 2019 г.
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Ближний Восток

ЦАХАЛ: "Хизбалла" вывозит оборудование с завода по производству ракет

время публикации: 19:30 | последнее обновление: 19:43 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ: "Хизбалла" вывозит оборудование с завода по производству ракет
ЦАХАЛ: "Хизбалла" вывозит оборудование с завода по производству ракет

ЦАХАЛ продолжил публикацию данных, имеющихся у Израиля, о проектах "Хизбаллы" и Ирана по производству высокоточных ракет на территории Ливана. Материалы, которые были опубликованы 3 сентября, касаются военного объекта, расположенного в долине Бекаа, рядом с городом Наби-Шит.

По данным израильской разведки, объект, созданный "Хизбаллой" и Ираном в последние годы, предназначался для производства оружия и боеприпасов. Однако недавно часть цехов были перепрофилированы на производство высокоточных ракет и модернизацию уже имеющихся у "Хизбаллы" ракет. На заводе установлена новая производственная линия, для которой доставлено новое современное оборудование.

На объекте имеются несколько производственных комплексов - цеха для производства двигателей и боевых головок для ракет, способных поражать цели на расстоянии в десятки километров с точностью до нескольких метров. Для ракетного производства Иран поставил на предприятие оборудование и автоматы, иранские специалисты отвечают за обучение рабочих и организацию рабочего процесса.

На слайдах, которые были продемонстрированы пресс-службой ЦАХАЛа, можно увидеть, что на объекте имеются несколько комплексов: 1. комплекс по производству ракетных двигателей; 2. отдел проверки качества, 3. завод по производству взрывчатых веществ и ракетных боеголовок; 4. цех логистики.

По данным израильской разведки, опасаясь израильской атаки на предприятие, боевики "Хизбаллы" начали эвакуацию дорогостоящего оборудования. Станки и автоматы вывозятся на гражданские объекты в различных городах Ливана, выключая Бейрут.

Отметим, что часть данных по ракетной программы "Хизбаллы" и Ирана была обнародована ЦАХАЛом 29 августа. В предыдущей публикации назывались лица, ответственные за осуществление проекта по производству высокоточных ракет на территории Ливана.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 августа 2019 г.
ЦАХАЛ представил данные о ракетном проекте "Хизбаллы"





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