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Ближний Восток

Израильская компания ImageSat опубликовала спутниковые снимки С-400 в Турции

время публикации: 15:35 | последнее обновление: 15:44 блог версия для печати фото
Израильская компания ImageSat опубликовала спутниковые снимки С-400 в Турции
Израильская компания ImageSat опубликовала спутниковые снимки С-400 в Турции
Израильская компания ImageSat опубликовала спутниковые снимки С-400 в Турции

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки, на которых показаны элементы зенитно-ракетного комплекса С-400, размещенного на авиабазе Акинчи рядом с Анкарой.

В публикации отмечается, что турецкие военные уже частично развернули ЗРК С-400. В частности, радары установлены и, по всей видимости, готовы к работе, хотя ракеты пока не загружены в пусковые установки. Возможно, турецкие военные готовятся к испытаниям С-400, считают израильские специалисты.

Соглашение о поставках Турции российских ЗРК С-400 было подписано в 2017 году и стали ответом на отказ администрации Барака Обамы поставить Анкаре американские комплексы Patriot. Сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Договор вызвал недовольство США – главного союзника Турции по блоку NATO. США заявляли, что С-400 не только несовместима со стандартами NATO, но и представляет опасность для других систем вооружений альянса. Были высказаны опасения, что они могут стать причиной утечки секретных сведений.

Анкара отказалась отменять соглашение. Поставки первого полкового комплекта были начаты 12 июля 2019 года. Результатом этого стало исключение Турции из программы F-35 и отмена соглашения о поставке 100 этих боевых самолетов. Также рассматривается возможность введения санкций.

7 августа турецкая сторона начала приемку первого поставленного Россией первого комплекта. Тогда сообщалось, что процесс займет около двух месяцев, после чего будет подписан акт о приеме-передаче, и ЗРК станет собственностью Турции.

В конце августа Россия начала поставки Турции второго полкового комплекта С-400.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что поставки второго комплекта С-400 будут завершены в апреле 2020 года.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 сентября 2019 г.
Глава МИД Турции заявил о готовности приобрести у России дополнительные С-400
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 августа 2019 г.
Россия начала поставки Турции второго комплекта ЗРК С-400
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 августа 2019 г.
Турецкая армия начала приемку С-400
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 июля 2019 г.
Турция получила первый комплект С-400
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 июля 2019 г.
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