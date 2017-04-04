В Бахрейне военным трибуналам разрешено судить граждан

Король Бахрейна Хамад бин Иса аль-Халифа подписал указ, согласно которому суды военного трибунала получают право судить гражданских. Это вызвало обеспокоенность правозащитников. Под юрисдикцию судов, ранее судивших только военнослужащих и сотрудников служб безопасности, теперь подпадают все преступления, связанные с террором и угрозой государственной безопасности.

Ранее трибуналы могли судить гражданских только в условиях чрезвычайного положения. Этот режим был введен в королевстве весной 2011 года, после начала массовых выступлений шиитов, и отменен после подавления беспорядков. Справиться с манифестантами удалось только благодаря интервенции Саудовской Аравии.

Бахрейн – ключевой союзник США в районе Персидского залива. Внутреннее положение в этом государстве нестабильно – население в большинстве шиитское, однако власть принадлежит суннитам.