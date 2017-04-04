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Ближний Восток

Горбатая красавица: в Саудовской Аравии проходит верблюжий конкурс красоты

время публикации: 12:18 | последнее обновление: 12:18 блог версия для печати фото
Горбатая красавица: в Саудовской Аравии проходит верблюжий конкурс красоты

Тысячи туристов со всего мира съехались в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где проходит международный конкурс красоты среди верблюдов. Призовой фонд соревнований составляет 31 миллион долларов США.

50.000 четвероногих участников из государств Персидского залива соревнуются в красоте и выносливости. Судьи придирчиво оценивают экстерьер животных. Верблюдов также ждут скачки на дистанцию в 20 километров.

Крупнейшая в мире верблюжья ярмарка начала работу 19 марта и продолжится до 15 апреля. Она стала частью фестиваля, посвященного культуре и традициям жителей Аравийского полуострова.

Отметим, что традиция выбирать самых красивых и породистых верблюдов насчитывает много лет, однако обычно такие конкурсы проводились на пустынных стойбищах.

Впервые мероприятие проводится на государственном уровне. Покровителем фестиваля стал Исследовательский фонд имени короля Абдул-Азиза, председателем которого является сын покойного монарха - король Салман.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 января 2017 г.
В Саудовской Аравии пройдет верблюжий конкурс красоты







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