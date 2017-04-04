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Ближний Восток

Десятки погибших в результате применения хлорного газа сирийским режимом

время публикации: 11:20 | последнее обновление: 15:11 блог версия для печати фото
Десятки погибших в результате применения хлорного газа сирийским режимом

По меньшей мере 60 человек погибли и десятки пострадали в результате авиаудара, нанесенного сирийскими ВВС по городу Хан Шейхун в провинции Идлиб. Согласно поступающей из Сирии информации, было применено химическое оружие.

The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что после бомбардировки люди начали задыхаться. Местные активисты публикуют фото жертв, умерших от удушья. Предполагается, что был применен хлорный газ.

Представитель входящей в Сирийскую свободную армию группировки "Джайш аль-Наср" Мухаммад Рашид утверждает, что по городу было нанесено 26 авиаударов. По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Сирийская армия отвергла эти обвинения. Ее представители заявили, что не применяют химическое оружие против сограждан.

По условиям соглашения с Россией и США сирийское правительство смогло сохранить запасы хлорного газа. Режим Башара Асада последовательно отвергает обвинения в его использовании. Часть арсенала и производственных мощностей попала в руки "Исламского государства".

ООН зафиксировала случаи неоднократного применения химического оружия сирийскими властями и джихадистами в период 2014-2015 годов. Однако никаких конкретных шагов международным сообществом сделано не было.

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