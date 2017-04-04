Лидеры ХАМАС осудили применение химоружия в Сирии против гражданских лиц

Правительство ХАМАС осудило применение химического оружия против гражданских лиц в Сирии, назвав произошедшее "преступной бойней".

В заявлении, распространенном террористической группировкой, содержится призыв прекратить кровопролитие в Сирии и "исключить гражданских лиц из порочного круга насилия, убийств и разрушений".

Отметим, что накануне член политбюро ХАМАСа Изат ар-Ришак, находящийся в Катаре, осудил теракт в Санкт-Петербурге, заявив, что "не может быть оправдания убийству невинных людей".





