4 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Лидеры ХАМАС осудили применение химоружия в Сирии против гражданских лиц

время публикации: 22:10 | последнее обновление: 22:43 блог версия для печати фото
Лидеры ХАМАС осудили применение химоружия в Сирии против гражданских лиц

Правительство ХАМАС осудило применение химического оружия против гражданских лиц в Сирии, назвав произошедшее "преступной бойней".

В заявлении, распространенном террористической группировкой, содержится призыв прекратить кровопролитие в Сирии и "исключить гражданских лиц из порочного круга насилия, убийств и разрушений".

Отметим, что накануне член политбюро ХАМАСа Изат ар-Ришак, находящийся в Катаре, осудил теракт в Санкт-Петербурге, заявив, что "не может быть оправдания убийству невинных людей".



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