В Киркуке пройдет референдум о присоединении к Курдской автономии

Совет провинции Киркук принял решение о проведении референдума по вопросу о выходе из прямого подчинения иракским властям и присоединении к Курдскому автономному району Ирака.

Ожидается, что это решение еще более увеличит напряженность между курдами, составляющими среди жителей провинции большинство, и двумя главными этническими меньшинствами – арабами и туркменами.

Между тем, премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил, что глава иракского Курдистана Масуд Барзани и губернатор Киркука Наджмадин Карим поддержали иракский парламент, наложивший вето на решение Совета Киркука поднять над государственными учреждениями провинции флаг Курдистана.

Ранее премьер-министр Курдского автономного района Нечирван Барзани заявил, что в 2017 году на его территории будет проведен референдум о независимости от Ирака. Провозглашение независимого Курдистана изменит ситуацию в регионе.