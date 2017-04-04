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Ближний Восток

В Киркуке пройдет референдум о присоединении к Курдской автономии

время публикации: 15:22 | последнее обновление: 15:22 блог версия для печати фото
В Киркуке пройдет референдум о присоединении к Курдской автономии

Совет провинции Киркук принял решение о проведении референдума по вопросу о выходе из прямого подчинения иракским властям и присоединении к Курдскому автономному району Ирака.

Ожидается, что это решение еще более увеличит напряженность между курдами, составляющими среди жителей провинции большинство, и двумя главными этническими меньшинствами – арабами и туркменами.

Между тем, премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил, что глава иракского Курдистана Масуд Барзани и губернатор Киркука Наджмадин Карим поддержали иракский парламент, наложивший вето на решение Совета Киркука поднять над государственными учреждениями провинции флаг Курдистана.

Ранее премьер-министр Курдского автономного района Нечирван Барзани заявил, что в 2017 году на его территории будет проведен референдум о независимости от Ирака. Провозглашение независимого Курдистана изменит ситуацию в регионе.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 апреля 2017 г.
Парламент Ирака запретил поднимать в Киркуке флаги Курдистана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 марта 2017 г.
Над Киркуком подняты знамена Курдистана







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