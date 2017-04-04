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Ближний Восток

Турецкие ВВС атаковали позиции курдов на севере Ирака

время публикации: 13:18 | последнее обновление: 13:20 блог версия для печати фото
Турецкие ВВС атаковали позиции курдов на севере Ирака

Генеральный штаб вооруженных сил Турции сообщил, что за минувшие сутки было нанесено несколько авиаударов по позициям Рабочей партии Курдистана. Эта группировка в Турции, США и Евросоюзе считается террористической организацией.

При этом были атакованы цели не только в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, но в районе Авасин-Басьян и на севере Ирака. Сообщается об уничтожении четырех складов вооружений и других объектов инфраструктуры.

Утром 4 апреля в провинции Сирнак на иракской границе погибли три турецких военнослужащих. Они подорвались на фугасе, заложенном курдскими сепаратистами. Еще несколько военнослужащих получили ранения.

Напомним, что в 2015 году было сорвано двухлетнее перемирие между Турцией и РПК. Возобновившийся вооруженный конфликт унес жизни более чем 1.200 человек. Согласно утверждениям турецкого командования, только за последние пять месяцев уничтожены 867 сепаратистов.

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