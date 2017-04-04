Турецкие ВВС атаковали позиции курдов на севере Ирака

Генеральный штаб вооруженных сил Турции сообщил, что за минувшие сутки было нанесено несколько авиаударов по позициям Рабочей партии Курдистана. Эта группировка в Турции, США и Евросоюзе считается террористической организацией.

При этом были атакованы цели не только в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, но в районе Авасин-Басьян и на севере Ирака. Сообщается об уничтожении четырех складов вооружений и других объектов инфраструктуры.

Утром 4 апреля в провинции Сирнак на иракской границе погибли три турецких военнослужащих. Они подорвались на фугасе, заложенном курдскими сепаратистами. Еще несколько военнослужащих получили ранения.

Напомним, что в 2015 году было сорвано двухлетнее перемирие между Турцией и РПК. Возобновившийся вооруженный конфликт унес жизни более чем 1.200 человек. Согласно утверждениям турецкого командования, только за последние пять месяцев уничтожены 867 сепаратистов.